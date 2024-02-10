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Александер-Арнольд стал лучшим ассистентом в истории АПЛ среди защитников

вчера, 19:20
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд отдал результативную передачу в матче 24-го тура чемпионата Англии против «Бернли».

Этот ассист стал для футболиста 58-м в рамках АПЛ. Таким образом, Трент стал лучшим ассистентом в истории Английской Премьер-Лиги среди защитников, обогнав своего одноклубника Эндрю Робертсона (56).

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Все комментарии
Lori-M
Lori-M
сегодня в 01:26
....отдал результативную передачу в матче 24-го тура.....
Этот ассист стал для футболиста 58-м в рамках АПЛ. Таким образом, Трент стал лучшим ассистентом в истории Английской Премьер-Лиги среди защитников, обогнав своего одноклубника Эндрю Робертсона (56).------ Так выходит, что до этого УЖЕ было 57... так что этим ассистом никого не обогнал.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:48
Это заслуга Юргена
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:19
Молодой перспективный игрок
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:17
с важным и очень солидным достижением Трента, молодец Респект!!!
к сожалению в данное время далеко не в лучшей форме, но уверен, что обязательно наберет форму впереди еще много игр
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 19:32, ред.
Александер-Арнольд стал лучшим ассистентом в истории АПЛ среди защитников. И это вполне ожидаемый рекорд от Трента. Игрок за одну игру делает как минимум 10-15 кроссов, а нападающими «Ливерпуля» в течение нескольких лет были Мане Салах и Фирмино. Из тройки остался только Салах, но там еще иргают Жота и Диас, которые нападающие с нюхом. Его ассисты были бы больше, если бы Дарвин Нуньес забивал свои моменты, но парень попадает в штангу больше среди всех в АПЛ. А Арнольд еще обновит свои показатели как игрок ему всего 25 лет. Повезло Ливерпулю с этим кадром из собственной академии. Трент молодец!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:22
А ему всего 25, еще играть и играть...
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