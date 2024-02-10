Александер-Арнольд стал лучшим ассистентом в истории АПЛ среди защитников

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд отдал результативную передачу в матче 24-го тура чемпионата Англии против «Бернли».
Этот ассист стал для футболиста 58-м в рамках АПЛ. Таким образом, Трент стал лучшим ассистентом в истории Английской Премьер-Лиги среди защитников, обогнав своего одноклубника Эндрю Робертсона (56).
к сожалению в данное время далеко не в лучшей форме, но уверен, что обязательно наберет форму впереди еще много игр
к сожалению в данное время далеко не в лучшей форме, но уверен, что обязательно наберет форму впереди еще много игр