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Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года

вчера, 21:32

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2023 года.

Португалец за прошлый год заработал 275 миллионов долларов. На втором месте оказался гольфист Джон Рам (203 млн). Топ-3 замкнул футболист команды «Интер Майами» Лионель Месси (130 млн).

В топ-5 также расположились баскетболист Леброн Джеймс (125,7 млн) и игрок ПСЖ Килиан Мбаппе (125 млн).

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 22:29
Аргентинцы не молятся АЛЛАХУ, если что.
Все видели, как проходил этот ЧМ. Конечно, всё по воле АЛЛАХА. Но АЛЛАХ даёт выбор человеку между добром и злом.
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 18:08
Где ты увидел, что я деньги его считаю?.. Я просто написал, что имею на это право.. И моё право основывается только на том, что Авейру не гнушается тем, что считает чужие деньги, голы, трофеи и прочее.. Хочешь лишить меня такого права - да легко я сам от этого откажусь.. Как только это перестанет делать португалец.. Обращайся к нему.. Он ведущий - я ведомый.. Он остановится - и я приторможу.. Он причина - я следствие.. По другому не будет.. Никак.. Но мне кажется, что тормоза у него давно "сточились".. Он катится по накатанной.. Это его проблемы, а не мои ..
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Не Эго Ист (раскрыть)
сегодня в 17:48
Извините, но вчера в 23-29 именно вы в своём комментарии стали считать деньги Роналду. Согласитесь, что они не имеют и не должны иметь никакого отношения к личности того или иного футболиста, в нашем случае португальца. Каким бы он ни был, так как деньги он зарабатывает, в том числе славным прошлым и настоящим, а не получает "на халяву", за красивые глазки. В нашем случае не имеет разницы, нравится он кому - то или нет, так как мы говорим о заслугах игроков перед футболом.
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 15:54
Отвечаю.. И мой ответ очень прост. Роналду - никого не уважающий болтун.. Я таких не люблю... Месси - молчун.. Таких я уважаю.. Тем более, что оба - медийные личности и должны следить за своим языком.. Нигде не слышал и не видел, что Месси считает чужие деньги, голы, трофеи и прочее.. Авейру делает это повсеместно и периодически.. Я не люблю эгоистичных индюков, считающих себя выше и лучше всех.. Если кто-то хочет закрыть на это глаза - да ради бога.. Но тогда не нужно задавать мне вопросы и делать акцент на мою аватарку.. Она, как и Месси, не имеет никакого отношения к тому, как ведёт себя господин Авейру.. Все вопросы по поводу моего отношения к португальцу адресуйте ему самому, а не к моей аватарке.. На ней точно не написано, что Месси считает себя лучше и выше всех.. 🤭
Incredulous
Incredulous ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 15:11
Я конечно извиняюсь, но в Аргентине католицизм, так что если Аллах и слышал чьи-то молитвы, то явно не аргентинцев.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:35
Небось на шарфиках заработал, обтирая причиндалы. Среди персофанов хорошо распродаются.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Не Эго Ист (раскрыть)
сегодня в 13:56
Надо быть, или хотя бы постараться, быть объективным во всём. Ответьте мне всего лишь на один вопрос: почему критике в ваших устах подвергся только Роналду, а не Месси, который зарабатывает деньги аналогичным способом ? Ответ напрашивается очевидный, учитывая, кто изображён на вашей аватарке.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ 7utj4k6bx958 (раскрыть)
сегодня в 12:57
Если бы выбирал деньги, то обогнал бы в 10 раз. Принял бы контракт арабов на 1,2 млрд.
Кто-то ставит цель - выиграть ЧМ, а кто-то быстро слиться с турнира, чтобы побегать в верблюжей лиге, изображать мнимую важность.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 12:50
ЧМ не подставной. Из-за того, что Месси его выиграл хейтеры начинают принижать ценность такого желанного турнира. Или хоть раз бы допустил мысль, что всё по воле Бога! Аллах так захотел! Он ведь справедливый, услышал молитвы аргентинцев, и Коло Муани не смог забить гол на последних секундах.
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 12:09
Пока Авейру так себя ведёт - "молодцом" он не будет.. Все вопросы к нему.. Я уважаю только тех, кто уважает других.. Не хочет вести себя как взрослый дядька - получать будет как юнец, без всякой скидки на возраст и "регалии".. И не надо писать про меня то, чего не знаешь..
Kosmos58
Kosmos58 ответ Икарус (раскрыть)
сегодня в 11:30
Сначала ты работаешь на авторитет, затем он на тебя!..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 11:23
Думаю, это было на уровне слухов, там у мамы мгновенно решения при виде мешка бабла рождаются, так что типа он отказался от миллиарда... И ради чего, ради набивания статы в Лиге Фермеров) Абсолютно фейк, думаю)
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:06
Рубит бабло, пока в тренде. Молодец.
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 09:21, ред.
...самое смешное,когда и на что тратить эту ,не побоюсь словакучу бабла, голод в Африке, эпидемии, катастрофы это не про них, тачки, аппаратура,хаты,виллы,вечеринки, казино, приставание к слабому полу и вся разлекуха!!!
PS : конечно не все фуболисты такие, но как правило о своём будующем особо не парятся!!!
LESTER68
LESTER68
сегодня в 08:44
Купи шампунь - обогати девочку.😀
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 08:30
Всё верно: зарплата и доход - вещи разные.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:22
Ну молодцы, порадеумся за них!!!!!!!!!!
cewsu653gw68
cewsu653gw68
сегодня в 06:40
Господи, ну неужели пиная мячики (шарики) можно столько заработать?
112910415
112910415
сегодня в 06:34
ура, это достойный успех
7utj4k6bx958
7utj4k6bx958
сегодня в 05:19
Пожизненный ежегодный обладатель золотых мячишек даже гольфиста не обошёл
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 01:31
А почему нам нельзя считать чужие деньги?.. Авейру ведь считает чужие деньги, голы, трофеи, ЗМы?.. Почему нам нельзя?.. Хе..
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:28
Имея столько денег - зачем Авейру летом "вырывал" из рук Милинковича пластиковую статуэтку лучшего игрока товарищеского турнира?.. 🤔.. Это болезнь?.. 🚑
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Не Эго Ист (раскрыть)
сегодня в 01:06
Это лучше, чем подставной ЧМ!
8r4wsmcqg6u6
8r4wsmcqg6u6
сегодня в 00:47
И это в 38 лет, хотя понятно,что это благодаря шейхам,как говорится " попал в струю"
Икарус
Икарус
сегодня в 00:21
Заслужил себе звание лучшего, можно и зашибить деньгу.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:29, ред.
200 лямов за ноль трофеев.... "Заслуженно".. А-ха-ха-ха.. 😀🤭👍
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:17
Уже Имя на него работает...
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 23:16
И самый бесполезный))
Futurista
Futurista
вчера в 23:09
Калькуляторы любителей "чистого футбола" задымились...
K_TS16
K_TS16
вчера в 22:50
Король верьлюдов
Гость
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