Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2023 года.
Португалец за прошлый год заработал 275 миллионов долларов. На втором месте оказался гольфист Джон Рам (203 млн). Топ-3 замкнул футболист команды «Интер Майами» Лионель Месси (130 млн).
В топ-5 также расположились баскетболист Леброн Джеймс (125,7 млн) и игрок ПСЖ Килиан Мбаппе (125 млн).
Все видели, как проходил этот ЧМ. Конечно, всё по воле АЛЛАХА. Но АЛЛАХ даёт выбор человеку между добром и злом.
Все видели, как проходил этот ЧМ. Конечно, всё по воле АЛЛАХА. Но АЛЛАХ даёт выбор человеку между добром и злом.
Кто-то ставит цель - выиграть ЧМ, а кто-то быстро слиться с турнира, чтобы побегать в верблюжей лиге, изображать мнимую важность.
Кто-то ставит цель - выиграть ЧМ, а кто-то быстро слиться с турнира, чтобы побегать в верблюжей лиге, изображать мнимую важность.
PS : конечно не все фуболисты такие, но как правило о своём будующем особо не парятся!!!https://youtu.be/19KTIqY8798?si=GoMXYJiSie34jaFM
PS : конечно не все фуболисты такие, но как правило о своём будующем особо не парятся!!!