Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года

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вчера, 21:32

Нападающий клуба «Аль-Наср» стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2023 года.

Португалец за прошлый год заработал 275 миллионов долларов. На втором месте оказался гольфист Джон Рам (203 млн). Топ-3 замкнул футболист команды «Интер Майами» (130 млн).