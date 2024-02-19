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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияФранция. Лига 1 2023/2024

Гаттузо уволен из «Марселя»

вчера, 14:07

Дженнаро Гаттузо отправлен в отставку с поста главного тренера «Марселя».

Клуб проинформировал о решении специалиста и его помощников.

Причиной отставки стало недовольство работой главного тренера и выступлениями команды.

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Все комментарии
p8yg45af22s6
p8yg45af22s6
вчера в 18:17
Очень жаль, что Дженнаро Гаттузо был уволен с поста главного тренера Марселя. Он приложил много усилий для развития команды, и его уход может стать ударом для клуба. Надеюсь, новый тренер сможет вернуть Марсель на путь успеха.
112910415
112910415
вчера в 17:31
совсем он не тренер
Nazi
Nazi
вчера в 16:56
После того что я вчера посмотрел в исполнении Марселя я бы не только тренера, я бы заодно всю команду уволил.. Несчастный Бернар Тапи, если бы он это видел он бы умер во 2 раз..
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:49
Приветствую, Павел!!!
Отлично сказано!!! От себя, добавлю. Помню, Гаттузо, еще игроком, и не мог понять, как, этот "бык без мозгов", мог стать тренером?! Он, даже не был бегунком, он, был, обычным чернорабочим- разрушителем, который, весь матч, со злостью на лице, звериным оскалом и вечно недовольным лицом- гонял по полю. Сил было много, мог бегать- три игры подряд не отдыхая, но на лице, было крупными буквами написано- "Всех порву, всех уничтожу"!!! И вот, этот, абсолютно прямолинейный футболист становится тренером... Вопрос в другом, кто, выписал ему тренерскую лицензию и по какому праву?! Назвав, Гаттузо "быком без мозгов", я, конечно не хотел его обидеть, но, более ёмкого слова, к портрету Гаттузо- подобрать было сложно...
Karkaz
Karkaz
вчера в 16:22
Гаттузо надо поменяться с Галустяном в Газмясе)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:10
Хороший костоправ это ещё не гарантия быть хорошим акушер-гинекологом))
therapy
therapy
вчера в 16:06
Вчерашний матч с Брестом это вообще не в какие ворота... На тренировках только пробежка и ускарение...,где работа с мячом, игра один в один, ни пас отдать ни создать, Брест и то атаковпл изящней и остро...., я даже на какое-то время поймал себя на мысли что ничья будет за счастье, но счастья не случилось.
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вчера в 15:07
Недолго итальянец проработал, мало ему дали время
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:04
Гаттузо ожидаемо уволен... он руководил командой меньше пяти месяцев... а в последний раз побеждал в декабре. До этого была 7-месячная работа в Валенсии пока у Рино как у тренера что то не особо получается...
z5v6nwrsrrqm
z5v6nwrsrrqm
вчера в 14:47
В чемпионате Франции полный провал. Его еще раньше убирать надо было.
матос
матос
вчера в 14:23
Слабак как тренер , нигде на долго не задерживался Рино.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:15
Смешно не то, что он был уволен, а что он был назначен) То, что он стопроцентный физрук, было видно по его работе мало-мальски понимающему человеку) Пусть звонит Стивусику, спрашивает, как у саудитов устроиться.
Гость
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