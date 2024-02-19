Гаттузо уволен из «Марселя»

Дженнаро Гаттузо отправлен в отставку с поста главного тренера «Марселя».
Клуб проинформировал о решении специалиста и его помощников.
Причиной отставки стало недовольство работой главного тренера и выступлениями команды.
Дженнаро Гаттузо отправлен в отставку с поста главного тренера «Марселя».
Клуб проинформировал о решении специалиста и его помощников.
Причиной отставки стало недовольство работой главного тренера и выступлениями команды.
Отлично сказано!!! От себя, добавлю. Помню, Гаттузо, еще игроком, и не мог понять, как, этот "бык без мозгов", мог стать тренером?! Он, даже не был бегунком, он, был, обычным чернорабочим- разрушителем, который, весь матч, со злостью на лице, звериным оскалом и вечно недовольным лицом- гонял по полю. Сил было много, мог бегать- три игры подряд не отдыхая, но на лице, было крупными буквами написано- "Всех порву, всех уничтожу"!!! И вот, этот, абсолютно прямолинейный футболист становится тренером... Вопрос в другом, кто, выписал ему тренерскую лицензию и по какому праву?! Назвав, Гаттузо "быком без мозгов", я, конечно не хотел его обидеть, но, более ёмкого слова, к портрету Гаттузо- подобрать было сложно...
Отлично сказано!!! От себя, добавлю. Помню, Гаттузо, еще игроком, и не мог понять, как, этот "бык без мозгов", мог стать тренером?! Он, даже не был бегунком, он, был, обычным чернорабочим- разрушителем, который, весь матч, со злостью на лице, звериным оскалом и вечно недовольным лицом- гонял по полю. Сил было много, мог бегать- три игры подряд не отдыхая, но на лице, было крупными буквами написано- "Всех порву, всех уничтожу"!!! И вот, этот, абсолютно прямолинейный футболист становится тренером... Вопрос в другом, кто, выписал ему тренерскую лицензию и по какому праву?! Назвав, Гаттузо "быком без мозгов", я, конечно не хотел его обидеть, но, более ёмкого слова, к портрету Гаттузо- подобрать было сложно...