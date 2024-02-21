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Деулофеу высказался о своей травме. Он не играет с начала 2023 года

вчера, 23:22

Нападающий «Удинезе» Жерар Деулофеу прокомментировал свою травму, из-за которой он не играет с начала 2023 года.

Я не могу заниматься тем, что мне нравится, уже больше года не играю. Я счастлив, что мне удалось достичь равновесия вне поля — в семье, это помогло мне собраться, иначе я мог бы впасть в депрессию.

Мне нельзя много говорить [о травме и сроках восстановления], потому что у нас есть соглашение с клубом. Это настоящее испытание, и вы не можете представить, через что мне приходится проходить. Я пытаюсь восстановиться всеми способами, но смирился с мыслью, что могу никогда не вернуться на поле.

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Все комментарии
kc3xucawf7q6
kc3xucawf7q6
сегодня в 06:33
Главное что бы зарплату за ничегонеделание платили вовремя.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:04
Да уж, травма полученная еще в 2020 году постоянно дает о себе знать! В январе 2023 года у Жерара случился очередной рецидив от которого игрок до сих пор не может оправиться, и говориь, что есть высокая доля вероятности, что может повесить бутсы на гвоздь....
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:56
Зачем вообще обсуждать эту тему ?(если запрет ) - игроку скорейшего выздоровления.
8kuz3zwuze6k
8kuz3zwuze6k
вчера в 23:56
Жаль когда так заканчивается карьера,но здоровье важнее
Гость
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