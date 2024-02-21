Деулофеу высказался о своей травме. Он не играет с начала 2023 года

Нападающий «Удинезе» прокомментировал свою травму, из-за которой он не играет с начала 2023 года.

Я не могу заниматься тем, что мне нравится, уже больше года не играю. Я счастлив, что мне удалось достичь равновесия вне поля — в семье, это помогло мне собраться, иначе я мог бы впасть в депрессию.

Мне нельзя много говорить [о травме и сроках восстановления], потому что у нас есть соглашение с клубом. Это настоящее испытание, и вы не можете представить, через что мне приходится проходить. Я пытаюсь восстановиться всеми способами, но смирился с мыслью, что могу никогда не вернуться на поле.