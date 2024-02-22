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«Бавария» следит за Унаи Эмери

вчера, 10:28

«Бавария» ищет нового главного тренера на смену Томасу Тухелю, который покинет клуб летом.

По информации источника, наиболее предпочтительным вариантом для мюнхенцев является Хаби Алонсо, возглавляющий «Байер». Чемпионы Германии контактируют с испанским специалистом.

«Бавария» также следит за Унаи Эмери, который сейчас работает в «Астон Вилле». Кроме того, возможными кандидатами называются Зинедин Зидан, Ханс-Дитер Флик и Себастьян Хенесс из «Штутгарта».

Сам же Тухель, возможно, возьмёт перерыв после окончания работы.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 18:03
Приветствую, Дмитрий!!!
Спасибо! В этом случае, всё очень просто, ничего не надо доказывать. Все преимущества и все проблемы- очевидны....
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:59
Вы правы, Виктор, всё очень доходчиво расписали и по фактам.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 17:02
Эмери заслужил очередное предложение в топ клуб. После Баварии в итальянский гранд и он закроет гештальт топ5 лиг.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 12:23
Эмери не очень везёт в топ клубах. Наверное, согласился бы с мнением тех, кто говорит о Флике. Алонсо не хотели бы видеть у себя даже сами болельщики Баварии, это просто не тот случай.
Hauptman
Hauptman
вчера в 11:27
Спартак тоже когда-то следил.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 11:01
Эмери на своем месте, у него в карьере сейчас все отлично. Ему не надо ничего менять, чтобы не испортить
Capral
Capral
вчера в 10:49, ред.
Эмери? Ой, не знаю! Ну совсем он не для Баварии, ну абсолютно другой футбол, стиль, стратегия. Уверен, ни Алонсо, ни Эмери в Баварии не будут!

Возможно, вернут Флика. Он работал в клубе, побеждал, знает внутреннюю кухню клуба и особенности немецкого футбола. Алонсо не пойдет. Почему? Потому что он не самоубийца, ломать сейчас такую яркую карьеру! А попасть в Баварию, в теперешнюю, значит загубить себя, и, что интересно, свой неповторимый футбольный почерк!

В Баварии новизну не признают и не любят. К тому же в коллективе бардак, разногласия, сложная обстановка. Алонсо сейчас надо прогрессировать и совершенствоваться, а не заниматься перевоспитанием футболистов Баварии.

Нынешняя Бавария, это фактически тренерский ПРИГОВОР! Здесь нужен или Флик, или мудрый железный Магат.
112910415
112910415
вчера в 10:46
да, Эмери тоже в опасности
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:29
Не трогайте Эмери своими руками.
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