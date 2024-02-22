«Бавария» следит за Унаи Эмери

«Бавария» ищет нового главного тренера на смену Томасу Тухелю, который покинет клуб летом.
По информации источника, наиболее предпочтительным вариантом для мюнхенцев является Хаби Алонсо, возглавляющий «Байер». Чемпионы Германии контактируют с испанским специалистом.
«Бавария» также следит за Унаи Эмери, который сейчас работает в «Астон Вилле». Кроме того, возможными кандидатами называются Зинедин Зидан, Ханс-Дитер Флик и Себастьян Хенесс из «Штутгарта».
Сам же Тухель, возможно, возьмёт перерыв после окончания работы.
Возможно, вернут Флика. Он работал в клубе, побеждал, знает внутреннюю кухню клуба и особенности немецкого футбола. Алонсо не пойдет. Почему? Потому что он не самоубийца, ломать сейчас такую яркую карьеру! А попасть в Баварию, в теперешнюю, значит загубить себя, и, что интересно, свой неповторимый футбольный почерк!
В Баварии новизну не признают и не любят. К тому же в коллективе бардак, разногласия, сложная обстановка. Алонсо сейчас надо прогрессировать и совершенствоваться, а не заниматься перевоспитанием футболистов Баварии.
Нынешняя Бавария, это фактически тренерский ПРИГОВОР! Здесь нужен или Флик, или мудрый железный Магат.
Возможно, вернут Флика. Он работал в клубе, побеждал, знает внутреннюю кухню клуба и особенности немецкого футбола. Алонсо не пойдет. Почему? Потому что он не самоубийца, ломать сейчас такую яркую карьеру! А попасть в Баварию, в теперешнюю, значит загубить себя, и, что интересно, свой неповторимый футбольный почерк!
В Баварии новизну не признают и не любят. К тому же в коллективе бардак, разногласия, сложная обстановка. Алонсо сейчас надо прогрессировать и совершенствоваться, а не заниматься перевоспитанием футболистов Баварии.
Нынешняя Бавария, это фактически тренерский ПРИГОВОР! Здесь нужен или Флик, или мудрый железный Магат.