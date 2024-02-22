«Бавария» следит за Унаи Эмери

1708586895

вчера, 10:28

«Бавария» ищет нового главного тренера на смену , который покинет клуб летом.

По информации источника, наиболее предпочтительным вариантом для мюнхенцев является , возглавляющий «Байер». Чемпионы Германии контактируют с испанским специалистом.

«Бавария» также следит за , который сейчас работает в «Астон Вилле». Кроме того, возможными кандидатами называются , и из «Штутгарта».

Сам же Тухель, возможно, возьмёт перерыв после окончания работы.