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Стало известно, где Тухель хочет продолжить карьеру

вчера, 17:21

Томас Тухель, который летом покинет пост главного тренера «Баварии», хочет вернуться в Англию.

Возможными вариантами для немца являются «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и сборная Англии. Специалист был намерен возглавить английскую национальную команду после чемпионата мира 2022, рулевой тогда находился без работы. Футбольная Ассоциация готова сотрудничать с иностранцем, хорошо владеющим английским языком, если потребуется поиск нового тренера сборной.

Результаты «Баварии» не ударили по авторитету Тухеля, поскольку многие понимают, что ему пришлось столкнуться с рядом неигровых проблем. По слухам, тренера могут уволить досрочно в случае вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:11
"...«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и сборная Англии...."


Всё правильно, кого то из этих футбольных бобров надо положить набок!))
qar7wty4har7
qar7wty4har7
вчера в 19:29
Второй приход в АПЛ будет интересно наблюдать
Capral
Capral
вчера в 19:15
Ряд, неигровых проблем, конечно был и остается. Тухеля приглашали Кан и Салихамиджич. Ради него и был уволен Нагельсманн. Но, когда уволили, самих, Кана и Сали, Тухель заявил, что, без, его покровителей, работать ему будет сложно- надо будет сработаться, с новыми руководителями... Не могу сказать, что Тухелю мешали работать. Кейн- пожалуй, самая большая удача Тухеля. Именно, он, просил и даже требовал у руководста покупки Кейна. Из того, что я читал, в клубе создали все условия, для плодотворной работы тренера.

А вот, внутри команды, как и при Нагеле, так и при Тухеля- порядка нет. Снова, как у Нагеля- два враждующих лагеря- тех, кто "за", и тех ,кто- "против". Ну и, как работать в таких условиях? Вчера, я писал, что, от некоторых футболистов Баварии, такого предательства, не ожидал не только я, но видимо, и сам Тухель. Откровенно- нож в спину. Про его, возможную работу в Англии- не знаю, плохо знаком с британским футболом. Но конкуренция, там жестче и футбол сильнее, чем в Германии, поэтому, однозначного ответа нет. Но, пожелаю, Томасу- Удачи, и конечно же ЕДИНСТВА, с будущим руководством, возможного клуба, и- с игроками!!!
Andy Rush
Andy Rush ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:40
именно поэтому я б ванговал за МЮ
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:27
Последнее время дела у Томаса на тренерском мостике складываются не очень удачно, и в Баварии он себя закапывает еще больше. Ни Ливерпкль, ни МЮ сейчас ненужеы Тухелю, дааление и там и там будет огромным, и если ему неудастся сразу поставить игру и давать результаты, то его размажут и болельщики, и пресса....
Летом в ВХЮ освободится место главного тренера, и вот почему бы ТТ не попробовать себя в роли главного тренера молотобойцев???!!! ВХЮ всегда активен на трансферном рынке, не имеет проблем с финансами, заоблочных требований у нех не будет, а значит давление на тренера не будет столь силиным. Состав у ВХЮ тоже не самый слабый, думаю усилив несколько позиций более сильными игроками, молотобойцы тоже станут постоянными претендентами на ТОП 6 АПЛ!
112910415
112910415
вчера в 18:25
как обычно, будем наблюдать
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:24
Только не в Ливер.... ему и так летом достанется.... пусть в Шип идет тренировать кого ни будь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:12
"Бавария - 2"
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:52
Если рассуждать логически, то, получается, скорее, "Ливерпуль")

Ведь пока что Тухель два подряд топ-клуба довёл до ручки, "Челси" и "Баварию". МЮ - сомнительно называть сейчас топ-клубом, учитывая, что их достижения так же давно покрылись патиной, как и у "Арсенала" при позднем Венечке.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:43
Наверное ещё сам Тухель не знает как дальше всё повернётся...)
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