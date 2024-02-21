Стало известно, где Тухель хочет продолжить карьеру

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вчера, 17:21

, который летом покинет пост главного тренера «Баварии», хочет вернуться в Англию.

Возможными вариантами для немца являются «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и сборная Англии. Специалист был намерен возглавить английскую национальную команду после чемпионата мира 2022, рулевой тогда находился без работы. Футбольная Ассоциация готова сотрудничать с иностранцем, хорошо владеющим английским языком, если потребуется поиск нового тренера сборной.

Результаты «Баварии» не ударили по авторитету Тухеля, поскольку многие понимают, что ему пришлось столкнуться с рядом неигровых проблем. По слухам, тренера могут уволить досрочно в случае вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов.