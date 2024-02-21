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Тиаго Мотта может возглавить «Милан». Ибрагимович хочет пригласить Конте

вчера, 17:59

«Милан» ищет возможную замену главному тренеру команды Стефано Пиоли.

Боссы «россонери» могут уволить Пиоли из-за неубедительных результатов во внутренних турнирах и в Лиге чемпионов, но возможная победа в Лиге Европы способна повлиять на их решение.

Сообщается, что миланцы намерены пригласить наставника «Болоньи» Тиаго Мотту, поскольку он умеет развивать игроков в атакующем, но сбалансированном направлении. «Красно-синие» идут на 5-м месте в Серии А.

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович настаивает на кандидатуре экс-тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:48
Мотта интересно раскрывается как тренер и в скромной Болоньи смог поставиль вполне симпатичный футбол. Потянет ли он Милан, ну не уверен, потому, что давление и требования будут огромными
Конте конечно же большой тренер, но ему нужны будут большие трансферы, готовы ли будут в Милане на такое? Тот же Мотта может работать с теми кто есть.
Regista_8
Regista_8 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:26
Пиоли проигрывает тактический своим соперникам. Взять то же шокирующее поражение от Интера, куда он там понесся на нерадзурри сломя голову? Кто в своём уме играет против такого соперника в высокий прессинг? И если уж речь про Жиру, то какого х.. он его постоянно держит до 90 минуты на поле? Он забыл, что ему 37 лет?
Претензии к Пиоле именно игровые, тактические и в плане выбора состава.
Regista_8
Regista_8 ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 21:17
На кого?
therapy
therapy ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:24
Пиоли попал в "трясину", чем больше он пытается выбраться, тем глубже он тонет.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:12
Какая победа в ле, надо менять тренера прямо сейчас!
9ag8hb5vdf53
9ag8hb5vdf53
вчера в 20:06
Тренера Болоньи похоже сейчас могут пригласить в любой топовый клуб.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:23
Пиоли надо было гнать еще после прошлого провального сезона. Человек давно выгорел, а они продолжают его мучать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:36
Чёт бедный Пиоли попал там в переделку явно. Как ни старается, идёт вровень с "Юве", громит в ЛЕ команды, всё равно им недовольны, они хотят, чтобы Тьягу Мотта полешко Абрахама или 37-летнего Жиру там развивал?) Пиоли бы самому купили хороших игроков, авось и развил бы кого)
jv57wvpwt3dx
jv57wvpwt3dx
вчера в 18:19
Думаю что Конте согласиться, то лучше его пригласить....
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