Тиаго Мотта может возглавить «Милан». Ибрагимович хочет пригласить Конте

«Милан» ищет возможную замену главному тренеру команды Стефано Пиоли.
Боссы «россонери» могут уволить Пиоли из-за неубедительных результатов во внутренних турнирах и в Лиге чемпионов, но возможная победа в Лиге Европы способна повлиять на их решение.
Сообщается, что миланцы намерены пригласить наставника «Болоньи» Тиаго Мотту, поскольку он умеет развивать игроков в атакующем, но сбалансированном направлении. «Красно-синие» идут на 5-м месте в Серии А.
Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович настаивает на кандидатуре экс-тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте.
Претензии к Пиоле именно игровые, тактические и в плане выбора состава.
Претензии к Пиоле именно игровые, тактические и в плане выбора состава.