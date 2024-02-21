Тиаго Мотта может возглавить «Милан». Ибрагимович хочет пригласить Конте

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вчера, 17:59

«Милан» ищет возможную замену главному тренеру команды .

Боссы «россонери» могут уволить Пиоли из-за неубедительных результатов во внутренних турнирах и в Лиге чемпионов, но возможная победа в Лиге Европы способна повлиять на их решение.

Сообщается, что миланцы намерены пригласить наставника «Болоньи» , поскольку он умеет развивать игроков в атакующем, но сбалансированном направлении. «Красно-синие» идут на 5-м месте в Серии А.

Бывший нападающий «Милана» настаивает на кандидатуре экс-тренера «Тоттенхэма» .