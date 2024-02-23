Сказка «Карабаха» и «Юниона», «Рома» — образец характера. В 1/8 Лиги Европы и Лиги Конференций те, кого не ждали

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вчера, 10:21

Многое сложилось вопреки, а не благодаря.

«Рома» опять не радовала голами – но на характере прошла «Фейеноорд»

От римлян ещё не ушёл образ оборонительной и скучной команды, какой она была ещё при Жозе Моуриньо. Даже после прихода Даниэле Де Росси. В стыковом раунде плей-офф Лиги Европы «Рома» сошлась с соперником, который успел стать принципиальным. «Фейеноорд» попадался «жёлто-красным» в финале первой Лиги Конференций, через год они выясняли отношения в четвертьфинале ЛЕ . Оба раза победителем выходил итальянский гранд.

В этот раз римляне сошлись с голландцами ещё раньше – те не добились успеха в Лиге чемпионов. И теперь накал перед ответной встречей был в разы сильнее. Первый матч оставил недосказанность – скупые 1:1 оставляли «Фейеноорду» шанс в гостях. Де Росси перед игрой на заполненном до отказа «Стадио Олимпико» говорил, что команда должна пробиться дальше – с голами Дибалы и Лукаку или без них. Коллективу Арне Слота, в свою очередь, предстояло бороться за первый гол, после чего выставлять автобус.

С такой тактикой чемпионы Нидерландов вряд ли знакомы. Играть на удержание получалось какие-то 10 минут – на 5-й минуте отличился Сантьяго Хименес, но Лоренцо Пеллегрини быстро вернул равенство на табло. В оставшиеся полтора тайма команды просто готовились к серии пенальти. Точнее на точке оказались хозяева – вот уже третий год подряд они успешно продолжают еврокубковую поступь. До этого были два финала. Победа и поражение. До какой стадии получится пробиться в этот раз?

«Ренну» не хватило сил на камбэк

На «Сан-Сиро» «Милан» был неумолим – «Ренн» пропустил 3 мяча, «россонери» владели очевидным преимуществом. В то же время наставник итальянцев Стефано Пиоли говорил, что расслабляться нельзя ни на секунду. Коллектив оставляет неоднозначное впечатление. Вроде есть прогресс, борьба за медали в чемпионате, плей-офф еврокубков. Но везде – горькое послевкусие. В Серии А необязательные осечки лишили лидерства осенью и сейчас мешают обойти «Юве». А в еврокубках, честно, ожидали плей-офф ЛЧ – но не провала в Лигу Европы.

В гостях преимущество было ожидаемо не на стороне «россонери». Первым забил «Ренн» — миланцы быстро отыгрались. Во втором тайме французы вновь вышли вперёд (на 54-й минуте). 58-я – снова равенство на табло (2:2). Бенжамен Буржио в итоге оформил хет-трик. Только делу это не помогло – «красно-чёрные» вылетели, хоть и с победой. Зато теперь команда сконцентрируется на чемпионате – там они никак не могут забраться в зону еврокубков, а времени остаётся всё меньше.

Пиоли же выполняет программу-минимум. Раньше такой считали плей-офф ЛЧ . Теперь нужен успех во втором по силе еврокубке. Иначе – отставка. А альтернатива у «Милана» уже есть – Златан Ибрагимович продвигает кандидатуру Антонио Конте.

Праздник «Карабаха»

На бумаге «Брага» всё же была фаворитом пары. Португальцы добились значительного прогресса в чемпионате и на пике разбили сладкую троицу «Бенфика»-«Порту»-«Спортинг». Финишировали в минувшем сезоне третьими, но в группе ЛЧ с «Реалом» и «Наполи» оказались инородным телом. ЛЕ больше подходила по весовой категории, да и противостояние с «Карабахом» казалось разминочным раундом. Тем более начиналось домашней игрой.

Уже на этом этапе у «оружейников» возникли трудности. Обменявшись голами в первом тайме, после перерыва они оказались в положении догоняющих – причём к 69-й минуте «Карабах» забил уже в 4-й раз. Мяч Моутинью в компенсированное время больше походил на гол престижа.

После провала позарез нужна была крупная победа в Агдаме. Матч получился феноменально напряжённым – «Брага» шла на победу, поведя 2:0 к 83-й минуте. Удержала преимущество – обладатель путёвки должен был определиться в дополнительное время. Началось оно с гола хозяев, на 115-й португальцы ответили. И когда все уже готовились к серии пенальти, выстрелил Нариман Ахундзаде! Этот гол оставил «Карабах» в еврокубках – команда пробилась в 1/8 финала ЛЕ . Независимо от дальнейших событий этот сезон для коллектива с отрывом лучший за последние годы.

«Аякс» снова в игре, «Юнион» выбил победителя ЛЕ

Амстердамцам пока феноменально тяжело возвращаться на топ-уровень. Команда каким-то образом поднялась со дна турнирной таблицы в чемпионате Нидерландов, но в еврокубках даже на уровне Лиги Европы оказалась несостоятельна. Падение должно было завершиться вылетом от коллектива «Будё-Глимт» — оно бы подтверждало деградацию недавно сверкнувшего коллектива.

И в первом поединке норвежцы были даже близки к такому результату – в Амстердаме они вели 2:0. «Аякс» вспомнил о своей огромной истории и великих победах в компенсированное время. За какие-то 6 минут хозяева сотворили камбэк – и оставили надежду на светлое будущее.

С серией из 4 матчей без побед «аяксиды» отправились на ответный поединок. Команды обменялись голами, но голландцы смогли дожать в овертайме.