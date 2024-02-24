Альгуасил: «Захарян даже не мог самостоятельно одеться из-за травмы»

Главный тренер клуба «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасил ответил на вопрос о текущем состоянии полузащитника Арсена Захаряна.
Игрок в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (1:3) столкнулся с одним из футболистов соперника, после чего упал на газон, ударившись правой рукой о газон. Врачи помогли хавбеку покинуть поле, тот держался за плечо.
Захарян даже не мог самостоятельно одеться, завтра [в субботу] ему сделают МРТ. Мы хотим, чтобы футболисты восстановились от травм.
Пусть выздоравливает!
Пусть выздоравливает!