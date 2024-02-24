Альгуасил: «Захарян даже не мог самостоятельно одеться из-за травмы»

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вчера, 10:58

Главный тренер клуба «Реал Сосьедад» ответил на вопрос о текущем состоянии полузащитника .

Игрок в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (1:3) столкнулся с одним из футболистов соперника, после чего упал на газон, ударившись правой рукой о газон. Врачи помогли хавбеку покинуть поле, тот держался за плечо.