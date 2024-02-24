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Альгуасил: «Захарян даже не мог самостоятельно одеться из-за травмы»

вчера, 10:58

Главный тренер клуба «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасил ответил на вопрос о текущем состоянии полузащитника Арсена Захаряна.

Игрок в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (1:3) столкнулся с одним из футболистов соперника, после чего упал на газон, ударившись правой рукой о газон. Врачи помогли хавбеку покинуть поле, тот держался за плечо.

Захарян даже не мог самостоятельно одеться, завтра [в субботу] ему сделают МРТ. Мы хотим, чтобы футболисты восстановились от травм.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 16:29
Таким, неженкам как Заха- дома сидеть и кашку кушать. Сразу было ясно- не потянет. Морально не готов, физически тоже. Языка не знает, всё чужое. Родственников нет, друзей тоже. Предоставлен- сам себе. Вопрос- куда ты поперся? Ответ один- куда угодно, лижбы из России.
112910415
112910415
вчера в 16:24
держись, парень !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:10
Что то ен везет Захаряну с игрой в Испании.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:18
Надо отметить , что Захаряну в этом матче серьёзно досталось не только в этом эпизоде , пару раз ещё били не слабо по ногам , здоровья игроку.
Capral
Capral
вчера в 12:00
С первого дня его приезда в Испанию, не понимал этого шага.

Пусть выздоравливает!
adekvat
adekvat
вчера в 11:59
Здоровья, надо играть.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:40
Здоровья Арсену!!
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