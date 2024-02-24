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«Локомотив» разгромил «Ашхабад» в контрольной игре

вчера, 12:43

«Локомотив» крупно обыграл «Ашхабад» в товарищеском матче (3:0).

Тимур Сулейманов отличился дублем, еще один мяч забил Рифат Жемалетдинов.

Сегодня «красно-зеленые» также сыграют с «Ростовом» в закрытом режиме.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:39
С легкой руки Спартака и Зенита и Локо начал темнить, в закрытом режиме играть, а зачем это? Сейчас никого ничем не удивишь.
112910415
112910415
вчера в 15:13
хорошо, оптимистично
szuz2kpzj4up
szuz2kpzj4up
вчера в 15:08
Для поднятия настроения такая победа пригодится.
9f582vtrj6s5
9f582vtrj6s5
вчера в 14:19
Отличная игра от “Локомотива”! Поздравляю команду с крупной победой. Желаю “железнодорожникам” удачи в предстоящем матче с “Ростовом”.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:02
Если Зенит сыграет с бразильцами такая же будет картина)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:43
Из описания ветки непонятно....
Но судя по фамилиям голеодоров Ашхабад забил 3 автогола...
Интерес
Интерес
вчера в 13:32
Осталась неделя безвременья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:19
Локо набрал хорошие кондиции...
Вещий
Вещий
вчера в 13:18
С одной стороны молодцы что выиграли и крупно и не пропустили... но этот матч скорее тренировочный.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 13:00
Разница в классе большая, результат ожидаемый.
Гость
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