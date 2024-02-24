«Локомотив» разгромил «Ашхабад» в контрольной игре

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вчера, 12:43

«Локомотив» крупно обыграл «Ашхабад» в товарищеском матче (3:0).

Тимур Сулейманов отличился дублем, еще один мяч забил Рифат Жемалетдинов.

Сегодня «красно-зеленые» также сыграют с «Ростовом» в закрытом режиме.