«Локомотив» разгромил «Ашхабад» в контрольной игре

«Локомотив» крупно обыграл «Ашхабад» в товарищеском матче (3:0).
Тимур Сулейманов отличился дублем, еще один мяч забил Рифат Жемалетдинов.
Сегодня «красно-зеленые» также сыграют с «Ростовом» в закрытом режиме.
«Локомотив» крупно обыграл «Ашхабад» в товарищеском матче (3:0).
Тимур Сулейманов отличился дублем, еще один мяч забил Рифат Жемалетдинов.
Сегодня «красно-зеленые» также сыграют с «Ростовом» в закрытом режиме.
Но судя по фамилиям голеодоров Ашхабад забил 3 автогола...
Но судя по фамилиям голеодоров Ашхабад забил 3 автогола...