Представитель Захаряна надеется, что игрока вызовут в сборную России

Представитель полузащитника «Реал Сосьедада» выразил надежду на то, что игрок получит вызов в сборную России.

Он в таком плотном графике не был никогда, играет раз в три дня в чемпионате, Кубке Испании, Лиге чемпионов. Так что у него нон-стопом идёт всё с января. Будем надеяться на ответное противостояние с ПСЖ .

Сейчас посмотрим, вызовут ли его в сборную. У нас не так много легионеров сейчас. Всё, естественно, зависит от главного тренера, но будет интересно посмотреть на Захаряна, Кузяева, Головина и других.