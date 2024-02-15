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Представитель Захаряна надеется, что игрока вызовут в сборную России

вчера, 12:43

Представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна Геннадий Голубин выразил надежду на то, что игрок получит вызов в сборную России.

Он в таком плотном графике не был никогда, играет раз в три дня в чемпионате, Кубке Испании, Лиге чемпионов. Так что у него нон-стопом идёт всё с января. Будем надеяться на ответное противостояние с ПСЖ.

Сейчас посмотрим, вызовут ли его в сборную. У нас не так много легионеров сейчас. Всё, естественно, зависит от главного тренера, но будет интересно посмотреть на Захаряна, Кузяева, Головина и других.

В текущем сезоне Захарян провёл 26 игр (1148 минут) во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей и получил жёлтую карточку. За сборную России 20-летний полузащитник отыграл 7 матчей (362 минуты) и отдал результативную передачу. Последний раз за национальную команду он сыграл 23 марта 2023 года.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 14:06
Скоро вернётся на совсем . Там такого добра ......!
112910415
112910415
вчера в 14:06
неужели хватит у него сил на всё ?
Capral
Capral
вчера в 13:13, ред.
А разве непонятно было, что Захе трудно будет в Испании. Все молодые люди и не только футболисты, в юношеском возрасте- видят только светлое будущее в Европе, но когда сталкиваются с трудностями- начинаются проблемы. Арсен физически слабоват, плюс- морально еще неокрепший молодой человек. Живя в России, как и многим, жизнь в Испании представлялaсь особенной, а играть в европейском футболе, выходить на поле против Реала- виделась пределом мечтаний!!! Ну вот, наступили тяжелые будни и совсем непростая реальность... Признаться, с первого дня не верил, что у Арсена всё сложится идеально и не только первое время. Прежде, чем уезжать за бугор, надо, на Родине окрепнуть и подготавливать себя к трудностям, еще живя в своей стране. Говорю это- из собственного опыта... А, Захарян- мальчик разбалованный высокими зарплатами и повышенным к себе вниманием в России. Ладно, всё понятно, но отступать некуда, свой путь выбрал сам. Захе- Удачи, несмотря, ни на что!!!
drug01
drug01
вчера в 13:10
Надо вызывать всех и играть на победу!
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