Представитель Захаряна надеется, что игрока вызовут в сборную России

Представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна Геннадий Голубин выразил надежду на то, что игрок получит вызов в сборную России.
Он в таком плотном графике не был никогда, играет раз в три дня в чемпионате, Кубке Испании, Лиге чемпионов. Так что у него нон-стопом идёт всё с января. Будем надеяться на ответное противостояние с ПСЖ.
Сейчас посмотрим, вызовут ли его в сборную. У нас не так много легионеров сейчас. Всё, естественно, зависит от главного тренера, но будет интересно посмотреть на Захаряна, Кузяева, Головина и других.
В текущем сезоне Захарян провёл 26 игр (1148 минут) во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей и получил жёлтую карточку. За сборную России 20-летний полузащитник отыграл 7 матчей (362 минуты) и отдал результативную передачу. Последний раз за национальную команду он сыграл 23 марта 2023 года.