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Слуцкий выиграл первый трофей с «Шанхай Шэньхуа» — Суперкубок Китая

вчера, 13:08

«Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий, обыграл «Шанхай Порт» со счётом 1:0 и завоевал Суперкубок Китая.

Единственный гол на 55-й минуте забил футболист «Шанхай Шэньхуа» Сефас Малеле. На 86-й минуте был удалён игрок клуба «Шанхай Порт» Матеус Юсса.

Таким образом, Леонид Слуцкий выиграл первый трофей с «Шанхай Шэньхуа» в своём первом официальном матче у руля клуба.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:58
Согласен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мудро замечено!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:53
...старина! Человек с чувством юмора, по определению - ЧЕЛОВЕК !!!
K_TS16
K_TS16
вчера в 16:28
Леня ВЕРИМ!! )))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 15:41
Супер, Дружище, супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну вот скажи, талант- он себя везде проявит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Леня молодец, и сколько обаяния!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Правильно говорят, талантливый человек- талантлив во всём!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо, Дружище, получил истинное Удовольствие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur
вчера в 15:35
...рэспект коутчу!!!
Capral
Capral
вчера в 14:55, ред.
Иcкренне рад за Лёню!!! Талантливый тренер, приводивший ЦСКА к золотым медалям!!! Умеющий ставить игру и понимающий футбол!!! Первый трофей, дай БОГ- не последний!!! Удачи Слуцкому!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 14:21
ух ... ярко начал !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:05
Как бы кто (?) ни относился к Л.В., надо всем помнить, что он представляет нашу страну. Только по этой причине пожелаем ему успехов со своей командой.
lotsman
lotsman
вчера в 13:48
Слуцкого можно поздравить с первым трофеем. Желаем, чтобы не последним.)
Cules2013
Cules2013
вчера в 13:40
Суперкубок Шанхая получился
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:37, ред.
Прощай..Хави...!!!..Уходи не переживая !!!!
На Востоке я присмотрел достойную смену тебе....1 матч-1 титул....
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:22
С почином Лёня ! Суперкубок Китая - звучит солидно! Мастерство не про хихикаешь! )
7w3464jbgh25
7w3464jbgh25
вчера в 13:21
Даёшь полную раздевалку гамбургеров!
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:19
Ну вот. Как на сцене, так без Артемки, никуда. А кубки выигрывать, Артемка уже не нужен?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:15
Кейн летом переходит в Шанхай Шэньхуа
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:12, ред.
Лёня, так держать. И поток тренеров типа Мостового, Филимонова, Аленичева, Титова хлынет в поднебесную, а за ними и "звезды" РПЛ потянутся.
t0s1k
t0s1k
вчера в 13:11
ураааа) добивило мотивации) красавчик! вперёд за чемпионством
Гость
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