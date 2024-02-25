Слуцкий выиграл первый трофей с «Шанхай Шэньхуа» — Суперкубок Китая

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вчера, 13:08

«Шанхай Шэньхуа», который тренирует , обыграл «Шанхай Порт» со счётом 1:0 и завоевал Суперкубок Китая.

Единственный гол на 55-й минуте забил футболист «Шанхай Шэньхуа» Сефас Малеле. На 86-й минуте был удалён игрок клуба «Шанхай Порт» Матеус Юсса.

Таким образом, Леонид Слуцкий выиграл первый трофей с «Шанхай Шэньхуа» в своём первом официальном матче у руля клуба.