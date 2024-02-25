Слуцкий выиграл первый трофей с «Шанхай Шэньхуа» — Суперкубок Китая

«Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий, обыграл «Шанхай Порт» со счётом 1:0 и завоевал Суперкубок Китая.
Единственный гол на 55-й минуте забил футболист «Шанхай Шэньхуа» Сефас Малеле. На 86-й минуте был удалён игрок клуба «Шанхай Порт» Матеус Юсса.
Таким образом, Леонид Слуцкий выиграл первый трофей с «Шанхай Шэньхуа» в своём первом официальном матче у руля клуба.
Ну вот скажи, талант- он себя везде проявит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Леня молодец, и сколько обаяния!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Правильно говорят, талантливый человек- талантлив во всём!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо, Дружище, получил истинное Удовольствие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну вот скажи, талант- он себя везде проявит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Леня молодец, и сколько обаяния!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Правильно говорят, талантливый человек- талантлив во всём!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо, Дружище, получил истинное Удовольствие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На Востоке я присмотрел достойную смену тебе....1 матч-1 титул....
На Востоке я присмотрел достойную смену тебе....1 матч-1 титул....