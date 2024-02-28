Пента-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Лутон» в Кубке Англии

«Лутон Таун» уступил «Манчестер Сити» в 5-м раунде Кубка Англии (2:6).
Эрлинг Холанд трижды забил за «горожан» — на 3-й, 18-й и 40-й минуте. У хозяев поля дубль оформил Джордан Кларк, забивший на 45-й и 52-й. После этого Холанд отправил мяч в сетку ворот на 55-й и 58-й. Шестой гол МС забил Матео Ковачич.
«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала турнира.
И если с первым, более менее всё ясно, - в Лутоне он стопудово не задержится..., то по 2-му так и остались непонятки. В чём ? В позицие Гвардиолы насчёт Доку.
Пепу, как и всем в сущности, был ясен итог матча уже в 1-м тайме, а посему я ждал, что во 2-м Гвардиола даст целевое задание постоянно играть ч/з левый фланг, дабы Доку смог войти во вкус и хоть маленько прицел свой поправить. Ан нет! Всё также гоняли мяч преимущественно через центр...
P.S. ИМХО. Не знаю, Пепу виднее канеш., но то что он больше ставит слева в атаке на Женю "Конфету" - это не совсем правильно. Доку более быстрый, техничный и мотивированный. Перегорит парень и поминай как знали...
И если с первым, более менее всё ясно, - в Лутоне он стопудово не задержится..., то по 2-му так и остались непонятки. В чём ? В позицие Гвардиолы насчёт Доку.
Пепу, как и всем в сущности, был ясен итог матча уже в 1-м тайме, а посему я ждал, что во 2-м Гвардиола даст целевое задание постоянно играть ч/з левый фланг, дабы Доку смог войти во вкус и хоть маленько прицел свой поправить. Ан нет! Всё также гоняли мяч преимущественно через центр...
P.S. ИМХО. Не знаю, Пепу виднее канеш., но то что он больше ставит слева в атаке на Женю "Конфету" - это не совсем правильно. Доку более быстрый, техничный и мотивированный. Перегорит парень и поминай как знали...