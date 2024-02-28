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Пента-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Лутон» в Кубке Англии

сегодня, 00:54
Лутон ТаунЛоготип футбольный клуб Лутон Таун2 : 6Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Лутон Таун» уступил «Манчестер Сити» в 5-м раунде Кубка Англии (2:6).

Эрлинг Холанд трижды забил за «горожан» — на 3-й, 18-й и 40-й минуте. У хозяев поля дубль оформил Джордан Кларк, забивший на 45-й и 52-й. После этого Холанд отправил мяч в сетку ворот на 55-й и 58-й. Шестой гол МС забил Матео Ковачич.

«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала турнира.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт sport.sky.de
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Все комментарии
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 09:40
Остальным не играть? Так ещё и травматичный
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 08:36
Думаю, Кларк радовался поболее Эрлинга
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:32
Ничего себе, Холанд как сыграл результативно,просто молодчина!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:06
Вот это Холанд разошёлся)) Не позавидуешь Лутон Таун.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:18
Лучше бы Гвардиола дал Холанду в ЛЧ забить больше пяти мячей.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 07:12
Этот человек должен играть в Реале.
112910415
112910415
сегодня в 05:38
Лутон играет в живой футбол !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:19, ред.
Мне просто казалось, что такие матчи - прекрасный шанс для таких подающих надежды парней, как новенький вингер МС, ощутить свою причастность в общем деле и выйти из психологического ступора. Парень ведь абсолютно неточно бьёт и отдаёт на партнёра..., при этом потенциал работы с мячом у него очень внушительный.
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:17
Грильяж умеет вокруг себя собирать игроков и подставляться, зарабатывая фолы, в этом он профи. Видимо, Пеп рассчитывал за счет фолов и вытекающих стандартов/пенок добыть результат в супер эконом режиме, но что-то пошло не так, хрусталь пока
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:15
Да, и ещё они шикарно в зону вылета опять свалились и уже на 4 очка отстают, т.к. "Эвертону" их вернули)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:13, ред.
Матч..., после 40-й минуты, смотрел исключительно ради 2-х персон: Баркли (Лутон) и Доку (МС).
И если с первым, более менее всё ясно, - в Лутоне он стопудово не задержится..., то по 2-му так и остались непонятки. В чём ? В позицие Гвардиолы насчёт Доку.
Пепу, как и всем в сущности, был ясен итог матча уже в 1-м тайме, а посему я ждал, что во 2-м Гвардиола даст целевое задание постоянно играть ч/з левый фланг, дабы Доку смог войти во вкус и хоть маленько прицел свой поправить. Ан нет! Всё также гоняли мяч преимущественно через центр...

P.S. ИМХО. Не знаю, Пепу виднее канеш., но то что он больше ставит слева в атаке на Женю "Конфету" - это не совсем правильно. Доку более быстрый, техничный и мотивированный. Перегорит парень и поминай как знали...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:13
Красавцы, играют и дают другим играть, в последних пяти матчах в итоге одна ничья с кризисным "Каслом" и четыре поражения и пропущено 19 мячей за пять матчей))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:12
Судя по протоколу матча - в конце игры Эрлингу надоело забивать и он дал отличиться Матэо . Жаль, что у соперников Кларк остановился на дубле. Было бы интересней если бы оба продолжили....)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:07
Удивительно судья не добавил ни одной минуты. и это Англия))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:06
Наконец-то сити забил больше одного гола!)) Такая веселая игра получилась)) Лутон - молодцы! Играли в футбол и другим давали играть, а их первый гол вообще шикарен!))
МС с победой и выходом в 1\4!
allemz
allemz ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 01:05, ред.
Поздравляем Холанда с присвоением статуса "гроза Лутонов и Брентфордов" и вступлением в когорту великих Месси "гроза Леганесов и Тулуз" и Роналду "гроза Осасун и Сассуол"
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 01:04
Холанд понимает, что скоро топы пойдут,а с ними он полный ноль.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 01:02
Теннис какой-то.. Хе..
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 01:00
гроза лутонов
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