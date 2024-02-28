Пента-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Лутон» в Кубке Англии

1709070858

сегодня, 00:54

«Лутон Таун» уступил «Манчестер Сити» в 5-м раунде Кубка Англии (2:6).

Эрлинг Холанд трижды забил за «горожан» — на 3-й, 18-й и 40-й минуте. У хозяев поля дубль оформил Джордан Кларк, забивший на 45-й и 52-й. После этого Холанд отправил мяч в сетку ворот на 55-й и 58-й. Шестой гол МС забил Матео Ковачич.

«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала турнира.