Президент «Барселоны» и люди из его окружения попросили Хави остаться

По информации источника, президент «Барселоны» Жоан Лапорта и некоторые из приближённых к нему людей попросили Хави продолжить работу в команде в следующем сезоне.
Как сообщается, они понимают, что это будет наилучший вариант, учитывая обстоятельства.
В январе Хави объявил о том, что покинет «Барсу» летом 2024 года.
Хави показал себя,что он тренер для таких команд как Уралан Элиста итд.
А Лапорта думает,как сделать чтобы себе не понизить зарплату,так как у них самые высокие в мире,даже когда у команды финансовый кризис.
Хави показал себя,что он тренер для таких команд как Уралан Элиста итд.
А Лапорта думает,как сделать чтобы себе не понизить зарплату,так как у них самые высокие в мире,даже когда у команды финансовый кризис.
какой смысл надрываться, если тебя поливают
какой смысл надрываться, если тебя поливают