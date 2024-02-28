Президент «Барселоны» и люди из его окружения попросили Хави остаться

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вчера, 15:53

По информации источника, президент «Барселоны» и некоторые из приближённых к нему людей попросили продолжить работу в команде в следующем сезоне.

Как сообщается, они понимают, что это будет наилучший вариант, учитывая обстоятельства.

В январе Хави объявил о том, что покинет «Барсу» летом 2024 года.