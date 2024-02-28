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Президент «Барселоны» и люди из его окружения попросили Хави остаться

вчера, 15:53

По информации источника, президент «Барселоны» Жоан Лапорта и некоторые из приближённых к нему людей попросили Хави продолжить работу в команде в следующем сезоне.

Как сообщается, они понимают, что это будет наилучший вариант, учитывая обстоятельства.

В январе Хави объявил о том, что покинет «Барсу» летом 2024 года.

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Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 19:10
Вряд ли Хави останется после всего этого.
112910415
112910415
вчера в 18:36
сложная, очень сложная ситуация (
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:45
А что разве есть альтернатива ??!)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 16:28
Лапорта подобие Бартомеу,их спасали оказывается тогда Месси,Иньеста итд.
Хави показал себя,что он тренер для таких команд как Уралан Элиста итд.
А Лапорта думает,как сделать чтобы себе не понизить зарплату,так как у них самые высокие в мире,даже когда у команды финансовый кризис.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 16:26
После Наполи могут попросить и о другом.. Слабый он ментально и много болтает.. Особенно про судей..
balalay
balalay
вчера в 16:21
если Хави, сделавший Барселону чемпионами Испании, сказал что его работу не ценят - значит так оно и есть
какой смысл надрываться, если тебя поливают
ОПС
ОПС
вчера в 16:06
А вот, лично я, сомневаюсь.
94jscrcfw3a9
94jscrcfw3a9
вчера в 16:06
Похоже Лапорта не может ни с кем договориться из топ тренеров.
vk4f6mrqhrfh
vk4f6mrqhrfh
вчера в 16:03
Даже и не знаю стоит ли Хави оставаться.... пока все плохо
q7tb3u9acjjq
q7tb3u9acjjq
вчера в 16:01
Лапорта понимает что в их положении найти кого то будет проблематично
s744jkxxnafv
s744jkxxnafv
вчера в 15:55
В Барселоне идёт полный разброд
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:55
Хави тряпка, нечего его уговаривать.
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