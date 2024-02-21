Михаил Кержаков: «Это мой последний сезон в „Зените“ и в футболе»

Вратарь «Зенита» высказался о возможном завершении игровой карьеры.

С высокой долей вероятности это мой последний сезон в «Зените» и в футболе. Но мы всегда оставляем себе пространство для манёвра. Без этого никак. Вдруг мне позвонит Александр Иванович (Медведев, председатель правления клуба — прим. ред.) и скажет: «Продлеваемся на пять лет». Тогда отвечу: «Давайте на три, а дальше посмотрим». Всё может быть.