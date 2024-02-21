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Михаил Кержаков: «Это мой последний сезон в „Зените“ и в футболе»

вчера, 18:35

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о возможном завершении игровой карьеры.

С высокой долей вероятности это мой последний сезон в «Зените» и в футболе. Но мы всегда оставляем себе пространство для манёвра. Без этого никак. Вдруг мне позвонит Александр Иванович (Медведев, председатель правления клуба — прим. ред.) и скажет: «Продлеваемся на пять лет». Тогда отвечу: «Давайте на три, а дальше посмотрим». Всё может быть.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 08:22
Что Михаилу после окончания сезона тоже сразу страшно станет?
Надеюсь эта тварь с фото никогда не вернётся в нашу страну.
112910415
112910415
сегодня в 05:43
это здравый взгляд на реальность
shur
shur
вчера в 22:37
...ничего плохого и ничего хорошего, никак Лев Иваныч ,но и не Игорь Акинфеев, что то глубоко посередине...!!!
lotsman
lotsman
вчера в 22:01
Когда то всё заканчивается. Лучше вовремя уйти.
Колебас
Колебас
вчера в 21:48
    Колебас
    Колебас
    вчера в 21:44
    Капрал, не трогай Мишу....
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 20:55
    Всех оповестилл, наблюдаем как дальше сложится карьера
    Egorium23
    Egorium23
    вчера в 20:08
    Стоит пожелать Михаилу удачи во всем!
    Capral
    Capral
    вчера в 19:37
    Очень средний вратарь, да еще и старый. Конечно, пора заканчивать с футболом. Но вероятно, ему, как и другим- не дают покоя, Лавры, Льва Ивановича...
    drug01
    drug01
    вчера в 19:14
    Главное ещё поиграть хорошо! А дальше будем смотреть...
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 19:12
    Два брата акробата...один бьет в никуда, второй ловит ниоткуда...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 19:06, ред.
    Без работы не останется.....
    Я знаю как минимум одного тренера который может позвать этого опытного кипера в свою команду.....
    8dhbrnkq7dn6
    8dhbrnkq7dn6
    вчера в 18:56
    Для вратаря, который почти всю карьеру проходил в роли вечного резервиста, большая удача побывать основным в составе чемпиона под конец карьеры. Почти сказочная история.... Надеюсь руководство организует прощальный матч в 30 туре для Кержакова и Ерохина. Что касается продления - то состав всегда нужно омолаживать. Адамов никогда не вырастит в хорошего голкипера если ему не доверять.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 18:53
    Не стоило бы зарекаться раньше времени...
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