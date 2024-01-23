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«Манчестер Юнайтед» поздравил Канчельскиса с 55-летием

вчера, 11:59

«Манчестер Юнайтед» поздравил экс-полузащитника команды Андрея Канчельскиса с днём рождения.

«Поздравляем с днём рождения бывшего „Красного“ Андрея Канчельскиса. Хорошего дня!» — говорится в сообщении на официальной странице клуба в социальной сети.

23 января бывшему советскому и российскому футболисту исполнилось 55 лет.

Канчельскис выступал за МЮ с 1991 по 1995 год. Вместе с манкунианцами он выиграл Суперкубок Европы в 1991-м, дважды становился чемпионом Англии (1992/93, 1993/94), а также побеждал в Кубке Англии (1993/94), Кубке Лиги (1991/92) и Суперкубке страны (1993, 1994).

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 17:58, ред.
....в своё время это был колосальный прорыв, парень из Советов
в МЮ... ! Его манера игры, скорость , сделали своё дело! Вот что значить, в нужное время,в нужном месте оказаться!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 15:37
В какой лиге ему стоит попробовать потренировать?
galem72
galem72
вчера в 12:36
Андрей много полезного принёс красному Манчестеру, и заслуженно получил от них поздравления в честь своего юбилея. Хотя на тренерском поприще у него, мягко скажем, не очень получается, всё равно пожелаю Кончельскису огромной удачи в этом деле.
sova147
sova147
вчера в 12:30
Это хорошо! Помнят наших футболистов!
112910415
112910415
вчера в 12:17
поздравим и мы легенду !
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:14
Присоединяюсь к поздравлениям Манчестера Юнайтед, здоровья и всего прочего ему!
Гость
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