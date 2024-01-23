«Манчестер Юнайтед» поздравил Канчельскиса с 55-летием

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вчера, 11:59

«Манчестер Юнайтед» поздравил экс-полузащитника команды с днём рождения.

«Поздравляем с днём рождения бывшего „Красного“ Андрея Канчельскиса. Хорошего дня!» — говорится в сообщении на официальной странице клуба в социальной сети.

23 января бывшему советскому и российскому футболисту исполнилось 55 лет.