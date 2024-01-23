«Манчестер Юнайтед» поздравил Канчельскиса с 55-летием

«Манчестер Юнайтед» поздравил экс-полузащитника команды Андрея Канчельскиса с днём рождения.
«Поздравляем с днём рождения бывшего „Красного“ Андрея Канчельскиса. Хорошего дня!» — говорится в сообщении на официальной странице клуба в социальной сети.
23 января бывшему советскому и российскому футболисту исполнилось 55 лет.
Канчельскис выступал за МЮ с 1991 по 1995 год. Вместе с манкунианцами он выиграл Суперкубок Европы в 1991-м, дважды становился чемпионом Англии (1992/93, 1993/94), а также побеждал в Кубке Англии (1993/94), Кубке Лиги (1991/92) и Суперкубке страны (1993, 1994).
в МЮ... ! Его манера игры, скорость , сделали своё дело! Вот что значить, в нужное время,в нужном месте оказаться! https://youtu.be/SeDritO0AUo?si=0iioSULtFjX0S48A
в МЮ... ! Его манера игры, скорость , сделали своё дело! Вот что значить, в нужное время,в нужном месте оказаться!