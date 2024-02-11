Сайт FourFourTwo показал рейтинг звёзд, игравших в Северной Америке

Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших футболистов, которые приезжали играть в Северную Америку. В списке 33 позиции, топ-10 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («Интер Майами»).
2. Пеле («Нью-Йорк Космос»).
3. Йохан Кройф («Лос-Анджелес Ацтекс», «Вашингтон»).
4. Дэвид Бекхэм («Лос-Анджелес Гэлакси»).
5. Франк Беккенбауэр («Нью-Йорк Космос»).
6. Тьерри Анри («Нью-Йорк Рэд Буллз»).
7. Эйсебио («Бостон», «Торонто», «Лас-Вегас»).
8. Герд Мюллер («Форт-Лодердейл»).
9. Карлос Альберто («Нью-Йорк Космос», «Калифорния»).
10. Джордж Бест («Лос-Анджелес Ацтекс», «Форт-Лодердейл», «Сан-Хосе»).
Да и тот же Бэкхэм дважды выигрывал МЛС....
Да и тот же Бэкхэм дважды выигрывал МЛС....