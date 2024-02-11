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Сайт FourFourTwo показал рейтинг звёзд, игравших в Северной Америке

вчера, 08:58

Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших футболистов, которые приезжали играть в Северную Америку. В списке 33 позиции, топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Интер Майами»).

2. Пеле («Нью-Йорк Космос»).

3. Йохан Кройф («Лос-Анджелес Ацтекс», «Вашингтон»).

4. Дэвид Бекхэм («Лос-Анджелес Гэлакси»).

5. Франк Беккенбауэр («Нью-Йорк Космос»).

6. Тьерри Анри («Нью-Йорк Рэд Буллз»).

7. Эйсебио («Бостон», «Торонто», «Лас-Вегас»).

8. Герд Мюллер («Форт-Лодердейл»).

9. Карлос Альберто («Нью-Йорк Космос», «Калифорния»).

10. Джордж Бест («Лос-Анджелес Ацтекс», «Форт-Лодердейл», «Сан-Хосе»).

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Все комментарии
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 11:30
Если у FFT Месси лучший в истории, то, естественно и здесь он первый.. Логично..
Elliada_
Elliada_ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:18
Это рейтинг скорее популяризаторов футбола в Северной Америке
h74t5m9k53vx
h74t5m9k53vx
вчера в 10:11
Непонятно какой критерий был когда расставляли звёзд по рейтингу, что не имя легенда,почему Меська оказался первый опять
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:04, ред.
хмм..Пеле вроде чемпионом становился там, забил больше голов и почему же он ниже в списке?
Да и тот же Бэкхэм дважды выигрывал МЛС....
Вещий
Вещий
вчера в 09:23
Мессеныш ещё ничего особо не показал и ничего не выиграл.... будем считать это авансом....
Гость
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