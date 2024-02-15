Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтинги

Сборная России осталась на 38-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА

вчера, 12:31

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг сборных.

Первая десятка осталась без изменений. 1-е место по-прежнему занимает Аргентина. Второе — Франция. Замыкает тройку Англия.

Сборная России осталась на 38-й позиции.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сайт FourFourTwo показал рейтинг звёзд, игравших в Северной Америке
11 февраля
АПЛ опубликовала список номинантов на звание «игрока месяца» в январе
08 февраля
Опубликован список 10 лучших вингеров мира
07 февраля
Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших вратарей мира на данный момент
03 февраля
Рейтинг, где «Арсенал» не четвёртый. «Канониры» 104 года играют в главной лиге
29 январяВадим Багров в блоге "Соккер" ХронографКомментарии1
Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших игроков чемпионата Англии 2023/24
27 января
Сортировать
Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:16
Сборная России осталась на 38-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА

- А куда ж ей, бедолаге, деваться? Играть не дают - остаётся ТОЛЬКО СМОТРЕТЬ НА РЕЙТИНГ ФИФА. Ну чего, упали? Упали! Вот же бляха муха! А как же подняться? Да какой там подняться! Тут бы не рухнуть ещё ниже!

- Через месяц - Ну что упали? Да нет, пока стоим на месте. Наши конкуренты проиграли. Ну слава Богу! Движемся дальше...

- Чего тут обсуждать???
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:31
Нашей сборной надо остаться на этой позиции хотя бы ближайшие пять лет. А то не спишь, ворочаешься с боку на бок, переживаешь за неё, когда узнаёшь, что она перемещается по таблице в ту или иную сторону.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:11
а зачем нам каждый раз говорят про этот рейтинг он и так не обоснованный а теперь и вообще к нам не относится
Georgud
Georgud
вчера в 14:50, ред.
Совсем неплохо с таким тренером.
lotsman
lotsman
вчера в 13:01
Нашу сборную ещё и в рейтингах учитывают.)
Crystal Palace
Crystal Palace
вчера в 12:46
Немцы совсем скатились.
112910415
112910415
вчера в 12:44
даже исторический матч с Кубой не двинул нас в первую десятку ... двадцатку ... тридцатку хотя бы !
shlomo
shlomo
вчера в 12:43
Тут интересно другое, что ближайшие соседи России в рейтинге ФИФА изменились. Вместо Турции и Чехии 37-е и 39-е места соответственно заняли Катар и Кот-д'Ивуар ( катарцы недавно выиграли Кубок Азии, а ивуарийцы — Кубок африканских наций и благодаря этому они поднялись в рейтинге ФИФА более чем на 10 позиций). Ну а так что, не играя совсем или играя с условными бахрейнами Россия может потихоньку подниматься в этом списке вверх....:)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:34
Тут наши стабильны, как Челси в этом сезоне)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 