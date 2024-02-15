Сборная России осталась на 38-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг сборных.
Первая десятка осталась без изменений. 1-е место по-прежнему занимает Аргентина. Второе — Франция. Замыкает тройку Англия.
Сборная России осталась на 38-й позиции.
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг сборных.
Первая десятка осталась без изменений. 1-е место по-прежнему занимает Аргентина. Второе — Франция. Замыкает тройку Англия.
Сборная России осталась на 38-й позиции.
- А куда ж ей, бедолаге, деваться? Играть не дают - остаётся ТОЛЬКО СМОТРЕТЬ НА РЕЙТИНГ ФИФА. Ну чего, упали? Упали! Вот же бляха муха! А как же подняться? Да какой там подняться! Тут бы не рухнуть ещё ниже!
- Через месяц - Ну что упали? Да нет, пока стоим на месте. Наши конкуренты проиграли. Ну слава Богу! Движемся дальше...
- Чего тут обсуждать???
- А куда ж ей, бедолаге, деваться? Играть не дают - остаётся ТОЛЬКО СМОТРЕТЬ НА РЕЙТИНГ ФИФА. Ну чего, упали? Упали! Вот же бляха муха! А как же подняться? Да какой там подняться! Тут бы не рухнуть ещё ниже!
- Через месяц - Ну что упали? Да нет, пока стоим на месте. Наши конкуренты проиграли. Ну слава Богу! Движемся дальше...
- Чего тут обсуждать???