«Алания» забыла заявить на сезон основного защитника. Он покинет клуб

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сегодня, 20:37

«Алания» забыла заявить на сезон футболиста.

По данным источника, команда из Владикавказа не внесла в заявку защитника , который вернулся из аренды в «Окжетпесе».

Причина простая — «Алания» просто забыла заявить игрока. При этом главный тренер клуба Евгений Калешин на сборах наигрывал Татаева в основе. Теперь Татаев намерен разорвать контракт с «Аланией» и получить неустойку.