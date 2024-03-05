«Алания» забыла заявить на сезон основного защитника. Он покинет клуб

«Алания» забыла заявить на сезон футболиста.
По данным источника, команда из Владикавказа не внесла в заявку защитника Алесея Татаева, который вернулся из аренды в «Окжетпесе».
Причина простая — «Алания» просто забыла заявить игрока. При этом главный тренер клуба Евгений Калешин на сборах наигрывал Татаева в основе. Теперь Татаев намерен разорвать контракт с «Аланией» и получить неустойку.
Этот весь бардак начался с тех пор когда это бездарное руководство расторгло контракт с Габуловым , а следом и с Гогниевым . Они избавились от них . В команде не осталось ни одного человека из футбола . Без профессионалов, руководство клуба не может ставить перед командой цели выхода и воплотить это в реальность . Команда вообще не нужна руководству клуба . Трамплин и бесплатный вход в Бизнес на территории республики . Проект горнолыжный Мамиссон, Алания - Парк и т.д . А Калешина взяли как очередного козла отпущения . Тем более как раз в тот момент когда после Калешинской пресс конференции, он явно был бы никому не нужен . Они же прекрасно это понимали , вот и взяли его в команду .
Этот весь бардак начался с тех пор когда это бездарное руководство расторгло контракт с Габуловым , а следом и с Гогниевым . Они избавились от них . В команде не осталось ни одного человека из футбола . Без профессионалов, руководство клуба не может ставить перед командой цели выхода и воплотить это в реальность . Команда вообще не нужна руководству клуба . Трамплин и бесплатный вход в Бизнес на территории республики . Проект горнолыжный Мамиссон, Алания - Парк и т.д . А Калешина взяли как очередного козла отпущения . Тем более как раз в тот момент когда после Калешинской пресс конференции, он явно был бы никому не нужен . Они же прекрасно это понимали , вот и взяли его в команду .