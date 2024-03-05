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«Алания» забыла заявить на сезон основного защитника. Он покинет клуб

сегодня, 20:37

«Алания» забыла заявить на сезон футболиста.

По данным источника, команда из Владикавказа не внесла в заявку защитника Алесея Татаева, который вернулся из аренды в «Окжетпесе».

Причина простая — «Алания» просто забыла заявить игрока. При этом главный тренер клуба Евгений Калешин на сборах наигрывал Татаева в основе. Теперь Татаев намерен разорвать контракт с «Аланией» и получить неустойку.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:08
Благодарю тебя дружище .
Всё взаимно 👌✊️🙋🏻‍♂️
Capral
Capral ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 22:30
Очень точное определение!
Интерес
Интерес ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:10
В Калининграде болельщики его называли точнее-КаЛекин.
Интерес
Интерес
сегодня в 22:08
Это уровень! Надо "вне конкурса" дать место в РПЛ.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:05
Присоединяюсь!
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 22:03
Еще раз- Приветище Дружище!!!
Свою команду, ты лучше знаешь, а значит- доверяю твоему мнению! Могу только пожелать Алании- скорейшего выздоровления, а тебе Дружище- душевного успокоения!!! Удачи, тебе и клубу!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 22:01
Виновники барашка пустят на шашлык...))
shlomo
shlomo
сегодня в 21:54
Бардак в руководстве никогда к хорошему не приводил.... факт на лицо...
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:53, ред.
Доброго времени суток дружище.
Этот весь бардак начался с тех пор когда это бездарное руководство расторгло контракт с Габуловым , а следом и с Гогниевым . Они избавились от них . В команде не осталось ни одного человека из футбола . Без профессионалов, руководство клуба не может ставить перед командой цели выхода и воплотить это в реальность . Команда вообще не нужна руководству клуба . Трамплин и бесплатный вход в Бизнес на территории республики . Проект горнолыжный Мамиссон, Алания - Парк и т.д . А Калешина взяли как очередного козла отпущения . Тем более как раз в тот момент когда после Калешинской пресс конференции, он явно был бы никому не нужен . Они же прекрасно это понимали , вот и взяли его в команду .
adekvat
adekvat
сегодня в 21:51
Ерунда какая, Спартак вообще Промеса в Эмиратах забыл.
CITYZENS
CITYZENS
сегодня в 21:25
Халатно так отнеслись к новому сезону.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 21:12
Игорь, так ведь уже при Калешине это случилось. Ну вот вопрос- а он, куда смотрел? С "душителем" всё понятно. В советское время, таких как он- в дурке держали.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:07
Да здравствует руководство клуба Алания !!!
Бездарность действий менеджеров просто зашкаливает . По ходу им команда совершенно не нужна . Последние действия руководства клуба, только лишний раз доказывают свою Бездарность !(((
m9k37qcafmvb
m9k37qcafmvb
сегодня в 20:58
Вот как бывает? Значит он им просто не нужен!!!
Capral
Capral
сегодня в 20:56
В Алании сейчас ГТ Калешин, известный под псевдонимом "душитель", который, недавно получил 0:3 от Нефтехимика. Правильной дорогой идет, товарищ...
баск
баск
сегодня в 20:54
В России жизнь скучна без таких историй..)))
shlomo
shlomo
сегодня в 20:45
Интересно накажут ли того кто должен был бы это сделать .... и если накажут то как?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 20:41
Главное что не в Эрмитаже забыли...)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:41
Ваще бардак в Алании.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:40, ред.
Подумашь...забыли заявить....
Некоторые забыли игрока в Эмиратах...в дтп...и то ничего..
Гость
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