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Опубликован расширенный список сборной Сербии на матч с Россией

сегодня, 15:24

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович объявил расширенный список игроков на предстоящие товарищеские матчи против сборных России (21 марта) и Кипра (25 марта).

Вратари: Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордже Петрович («Челси»), Миле Свилар («Рома»).

Защитники: Никола Миленкович («Фиорентина»), Эрхан Машович («Бохум»), Ян-Карло Шимич («Милан»), Страхиня Эракович («Зенит»), Милан Гайич (ЦСКА), Матия Настасич («Мальорка»), Страхинья Павлович («Ред Булл Зальцбург»), Срджан Бабич («Спартак»), Алекса Терзич («Ред Булл Зальцбург»).

Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм»), Неманья Максимович («Хетафе»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Саша Зделар (ЦСКА), Срджан Михайлович («Црвена Звезда»), Андрия Живкович (ПАОК), Мийят Гачинович (АЕК), Душан Тадич («Фенербахче»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Самед Баждар («Партизан»), Филип Костич («Ювентус»), Филип Младенович («Панатинаикос»).

Нападающие: Александар Митрович («Аль-Хиляль»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Петар Ратков («Ред Булл Зальцбург»).

Окончательный список Стойкович объявит 11 марта.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:29
Расширенный список Валеры где?)
112910415
112910415
сегодня в 18:17
тут будет не до шуток !
и не до рекордов ... (
5uq49k3gnkue
5uq49k3gnkue
сегодня в 16:17
Валерин список всё равно будет вдвое больше
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:25
Будет интересно, это не Куба))
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