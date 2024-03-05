Опубликован расширенный список сборной Сербии на матч с Россией

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович объявил расширенный список игроков на предстоящие товарищеские матчи против сборных России (21 марта) и Кипра (25 марта).
Вратари: Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордже Петрович («Челси»), Миле Свилар («Рома»).
Защитники: Никола Миленкович («Фиорентина»), Эрхан Машович («Бохум»), Ян-Карло Шимич («Милан»), Страхиня Эракович («Зенит»), Милан Гайич (ЦСКА), Матия Настасич («Мальорка»), Страхинья Павлович («Ред Булл Зальцбург»), Срджан Бабич («Спартак»), Алекса Терзич («Ред Булл Зальцбург»).
Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм»), Неманья Максимович («Хетафе»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Саша Зделар (ЦСКА), Срджан Михайлович («Црвена Звезда»), Андрия Живкович (ПАОК), Мийят Гачинович (АЕК), Душан Тадич («Фенербахче»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Самед Баждар («Партизан»), Филип Костич («Ювентус»), Филип Младенович («Панатинаикос»).
Нападающие: Александар Митрович («Аль-Хиляль»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Петар Ратков («Ред Булл Зальцбург»).
Окончательный список Стойкович объявит 11 марта.
и не до рекордов ... (
и не до рекордов ... (