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Гринвуд может стать игроком сборной Ямайки

сегодня, 14:28

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, на правах аренды выступающий за «Хетафе», может стать игроком сборной Ямайки.

По материнской линии у футболиста есть корни этой страны. Помимо этого, за национальную команду Англии он провел менее 3 матчей (1 поединок), что позволяет ему сменить спортивное гражданство. Главный тренер ямайской сборной Хеймир Хадльгримссон дал комментарий по теме:

Не люблю разговоры из разряда «а что, если», но об этом варианте, разумеется, мы думали.

Я бы хотел, чтобы он был в моей команде. Как и любой тренер, я желаю, чтобы в моем коллективе играли лучшие. Но решение всегда за игроком, захочет ли он этого.

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