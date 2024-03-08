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«Милан» выиграл у «Славии» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

сегодня, 00:58
МиланЛоготип футбольный клуб Милан4 : 2Логотип футбольный клуб Славия (Прага)СлавияМатч завершен

«Милан» обыграл пражскую «Славию» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (4:2).

На 26-й минуте гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Эль Хаджи Малик Диуф. Оливье Жиру на 34-й вывел хозяев поля вперёд. Давид Дудера на 36-й сравнял счёт. Тиджани Рейндерс на 44-й забил 2-й мяч «россонери». Рубен Лофтус-Чик на 45+1-й увеличил преимущество миланцев. Иван Шранц на 65-й сократил отставание пражан в счёте. Кристиан Пулишич на 85-й провёл последний гол в игре.

Ответная встреча состоится 14 марта.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:47
Мощный матч получился . Милан с Победой.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 01:06
Слава Славии! Забили Милану 2 мяча играя вдесятером. В этой паре не все ясно.
Гость
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