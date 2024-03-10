Полузащитник «Реала Сосьедад» привлёк внимание «Ювентуса» и «Атлетико»

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сегодня, 12:48

Полузащитник «Реала Сосьедад» заинтересовал «Ювентус» и ряд других европейских клубов.

По информации источника, спортивный директор туринской команды лично наблюдал за футболистом во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ на этой неделе и был впечатлён работой игрока, несмотря на результат басков (1:2).

В ближайшие недели «Сосьедад» намерен обсудить возможный новый контракт, учитывая интерес со стороны «Юве», а также клубов из Испании и Англии, в том числе мадридского «Атлетико». Неизвестно, будет ли продлено соглашение, но хавбек доволен своей текущей командой.