Полузащитник «Реала Сосьедад» привлёк внимание «Ювентуса» и «Атлетико»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Мерино заинтересовал «Ювентус» и ряд других европейских клубов.
По информации источника, спортивный директор туринской команды Кристиано Джунтоли лично наблюдал за футболистом во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ на этой неделе и был впечатлён работой игрока, несмотря на результат басков (1:2).
В ближайшие недели «Сосьедад» намерен обсудить возможный новый контракт, учитывая интерес со стороны «Юве», а также клубов из Испании и Англии, в том числе мадридского «Атлетико». Неизвестно, будет ли продлено соглашение, но хавбек доволен своей текущей командой.