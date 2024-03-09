ПСЖ предлагает 200 миллионов евро за вингера «Барселоны»

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сегодня, 14:23

В ПСЖ уже смирились с тем, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе покинет клуб и перейдёт в «Реал». Парижане ищут замену 25-летнему бомбардиру.

ПСЖ хочет приобрести нападающего «Барселоны» и сборной Испании за 200 миллионов евро. Парижане уже сделали предложение, но каталонцы отказались. Этот трансфер может стать вторым самым дорогим в истории футбола. Первое место удерживает переход Неймара из «Барселоны» в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Ямаль связал своё будущее с «сине-гранатовыми».