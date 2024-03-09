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ПСЖ предлагает 200 миллионов евро за вингера «Барселоны»

сегодня, 14:23

В ПСЖ уже смирились с тем, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе покинет клуб и перейдёт в «Реал». Парижане ищут замену 25-летнему бомбардиру.

ПСЖ хочет приобрести нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля за 200 миллионов евро. Парижане уже сделали предложение, но каталонцы отказались. Этот трансфер может стать вторым самым дорогим в истории футбола. Первое место удерживает переход Неймара из «Барселоны» в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Ямаль связал своё будущее с «сине-гранатовыми».

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Все комментарии
s4g52kkc4tx6
s4g52kkc4tx6
сегодня в 15:53
Брехня. За такие деньги Барселона уже давно бы его отдала.
stjpnp99us6a
stjpnp99us6a
сегодня в 15:40
Барсе конечно деньги нужны, но насколько было сказано, что он Барсе самой нужен.... посмотрим что в итоге будет.
vova505
vova505
сегодня в 15:38
Ох и много же денег у владельцев ПСЖ )))
Сорят направо, налево
Elliada_
Elliada_
сегодня в 15:32
Однозначно нужно продавать
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:32
Я не понимаю о каком переходе Неймара из Барсы в ПСЖ за 222 ляма все говорят?
Нет такого рекорда и перехода никогда не было.
Юридически Неймар выкупил свой контракт за 222 ляма, а уже потом как свободный агент заключил контракт с ПСЖ.
Так, что если бы Барса продала Ямаля ПСЖ за 200 лямов это и был бы рекорд для переходов.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 15:20
Негры ему там быстро ноги переломают..
Grizly88
Grizly88
сегодня в 15:10
Надо продать Барселона шас деньги нужнее, а Ямаль не знаю что сним дальше случится может вырастит топом а может получится второй Фати.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:47
Надо продавать его, пока дают такие деньги.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:24
ПСЖ в своем репертуаре))
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