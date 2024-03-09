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Постекоглу: «Лучше купить двух игроков по 50 млн, чем одного за 100 млн»

сегодня, 13:45

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о своей трансферной политике.

Может ли «Тоттенхэм» подписать летом игрока за 100 млн фунтов стерлингов? Если бы у меня было 100 миллионов фунтов стерлингов, я бы лучше купил двух игроков по 50 миллионов фунтов, чем одного игрока за 100 миллионов фунтов. Я всегда чувствовал, что очень важно, как вы используете имеющиеся у вас средства и знаете, что они не безграничны.

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Все комментарии
q7gzmnafycvt
q7gzmnafycvt
сегодня в 15:52
Тут не угадаешь, может и так быть и так.
Байкал-38
Байкал-38 ответ u5k5ppmctvdu (раскрыть)
сегодня в 14:44
У вас странная логика.
Брать двух игроков за 50 лямов вместо одного за 100 лямов только из-за того, что один из них пройдёт.
Но тогда лучше набрать игроков по одному ляму, аж целых 100 и тогда и выбор будет больше и несколько могут стрельнуть.
Когда берут игрока за 100 лямов, то прежде всего надеются, что он отработает эти деньги, а иначе нет смысла покупать.
Скажете нет 100% гарантии?
Нет, но и так же нет, что и два игрока по 50 лямов себя оправдают.
А так тренер бред несёт и лукавит, емли бы ему предложили купить Холанда, Джуда или Мбаппе, то он бы с удовольствием их купил и даже за большие деньги, но у клуба нет таких денег, отсюда и пустая болтовня.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:35
Лучше два по писят и потом ещё пенным шлифануть
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:32
Сразу вспомнился анекдот.

У тренера сборной России спрашивают:
-Когда сборная России станет чемпионом мира?
-Тогда когда она объединиться со сборной Белоруссии.
-??? Ну вообще-то и русские и белорусы не очень хорошо играют в футбол.
-Хорошо, не хорошо, но 22 игрока против 11...
u5k5ppmctvdu
u5k5ppmctvdu
сегодня в 14:11
В футболе, как и во многих других сферах жизни, важно правильно распоряжаться ресурсами и не делать необдуманных вложений. Подписывая двух игроков за половину стоимости, не только экономите средства, но и получаете больше возможностей для выбора, если один из них не сработает. Это умный и стратегический подход к трансферному рынку.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:09, ред.
Боули: "Не проще ли 50 по 100 млн"
DXTK
DXTK
сегодня в 13:54
Просто в Тоттенхэме никто не даст 100 лямов на одного игрока, там с трудом и на двух по 50 еле выпросишь. Если бы у шпоры были бы возможности как у МЮ, МС, Челси выбрасывать по 100 лямов на игрока, то Постекоглу сделал бы это, без рассуждений.

PS По этому скажем Гвардиола никогда бы не пошел в Тоттенхэм работать, не имея отличных условий.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:48
А еще лучше 100 игроков по 1 млн!)
Гость
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