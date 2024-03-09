Постекоглу: «Лучше купить двух игроков по 50 млн, чем одного за 100 млн»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о своей трансферной политике.
Может ли «Тоттенхэм» подписать летом игрока за 100 млн фунтов стерлингов? Если бы у меня было 100 миллионов фунтов стерлингов, я бы лучше купил двух игроков по 50 миллионов фунтов, чем одного игрока за 100 миллионов фунтов. Я всегда чувствовал, что очень важно, как вы используете имеющиеся у вас средства и знаете, что они не безграничны.
PS По этому скажем Гвардиола никогда бы не пошел в Тоттенхэм работать, не имея отличных условий.
PS По этому скажем Гвардиола никогда бы не пошел в Тоттенхэм работать, не имея отличных условий.
Брать двух игроков за 50 лямов вместо одного за 100 лямов только из-за того, что один из них пройдёт.
Но тогда лучше набрать игроков по одному ляму, аж целых 100 и тогда и выбор будет больше и несколько могут стрельнуть.
Когда берут игрока за 100 лямов, то прежде всего надеются, что он отработает эти деньги, а иначе нет смысла покупать.
Скажете нет 100% гарантии?
Нет, но и так же нет, что и два игрока по 50 лямов себя оправдают.
А так тренер бред несёт и лукавит, емли бы ему предложили купить Холанда, Джуда или Мбаппе, то он бы с удовольствием их купил и даже за большие деньги, но у клуба нет таких денег, отсюда и пустая болтовня.
Брать двух игроков за 50 лямов вместо одного за 100 лямов только из-за того, что один из них пройдёт.
Но тогда лучше набрать игроков по одному ляму, аж целых 100 и тогда и выбор будет больше и несколько могут стрельнуть.
Когда берут игрока за 100 лямов, то прежде всего надеются, что он отработает эти деньги, а иначе нет смысла покупать.
Скажете нет 100% гарантии?
Нет, но и так же нет, что и два игрока по 50 лямов себя оправдают.
А так тренер бред несёт и лукавит, емли бы ему предложили купить Холанда, Джуда или Мбаппе, то он бы с удовольствием их купил и даже за большие деньги, но у клуба нет таких денег, отсюда и пустая болтовня.