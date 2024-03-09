Постекоглу: «Лучше купить двух игроков по 50 млн, чем одного за 100 млн»

Главный тренер «Тоттенхэма» высказался о своей трансферной политике.

Может ли «Тоттенхэм» подписать летом игрока за 100 млн фунтов стерлингов? Если бы у меня было 100 миллионов фунтов стерлингов, я бы лучше купил двух игроков по 50 миллионов фунтов, чем одного игрока за 100 миллионов фунтов. Я всегда чувствовал, что очень важно, как вы используете имеющиеся у вас средства и знаете, что они не безграничны.