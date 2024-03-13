Араухо высказался о своём будущем

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вчера, 11:41

Защитник «Барселоны» и сборной Уругвая хочет продолжить карьеру в каталонском клубе.

Моё будущее зависит от клуба. Все знают, что я очень счастлив в «Барсе» и очень благодарен Хави.

Араухо находится в системе «Барселоны» с лета 2018 года. Его контракт истекает в июне 2026 года.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем Араухо. Интерес к 25-летнему центральному защитнику проявляет «Бавария».

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Наполи».