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Араухо высказался о своём будущем

вчера, 11:41

Защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо хочет продолжить карьеру в каталонском клубе.

Моё будущее зависит от клуба. Все знают, что я очень счастлив в «Барсе» и очень благодарен Хави.

Араухо находится в системе «Барселоны» с лета 2018 года. Его контракт истекает в июне 2026 года.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем Араухо. Интерес к 25-летнему центральному защитнику проявляет «Бавария».

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Наполи».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:13
очень хочется, чтоб парень вырос и окреп в Барсе,
а затем стал легендой каталонцев !
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вчера в 11:56
Ну тут будет вопрос только в финансах.... сколько за него предложит Бавария.
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вчера в 11:46
Валить надо с нынешней нищей Барсы
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6av472gf4hbw
вчера в 11:44
В ноябре 2019 года впервые появилась группа Яшина
Гость
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