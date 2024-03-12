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«Милан», «Наполи» и «Ювентус» интересуются полузащитником «Болоньи»

вчера, 18:50

Полузащитник «Болоньи» Льюис Фергюсон может перебраться в топ-клуб.

По данным источника, в подписании шотландца заинтересованы «Ювентус», «Милан» и «Наполи».

В нынешнем сезоне Фергюсон провёл 29 матчей за «Болонью», в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 21:13
Матчи тоже на кампухтере проводите тогда уж
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 20:04
«Ювентус» и действующий чемпион Серии А «Наполи» — лишь две из многих команд, преследующих Фергюсона, хотя понятно, что существует интерес со стороны команд из других лиг Европы, но ни один клуб пока не настаивает на сделке.

«Милан» же очень серьезно относится к подписанию нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее в первую очередь, и тренер Тьяго Мотта может стать заменой Стефано Пиоли в конце сезона. Поскольку Мотта проявил заинтересованность в том, чтобы взять с собой Зиркзее в другой клуб, переход Мотты летом может стать ключевым моментом и для Фергюсона. В этом сезоне игрок и тренер очень хорошо относились друг к другу и, возможно, пожелают продолжить совместную работу.

Так что в сезоне 2024/25 Болонья может стать совсем другой командой.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:59
Хорошая статистика,хорошая фамилия пусть в Милан идёт !
Гость
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