«Милан», «Наполи» и «Ювентус» интересуются полузащитником «Болоньи»

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вчера, 18:50

Полузащитник «Болоньи» может перебраться в топ-клуб.

По данным источника, в подписании шотландца заинтересованы «Ювентус», «Милан» и «Наполи».

В нынешнем сезоне Фергюсон провёл 29 матчей за «Болонью», в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.