«Милан», «Наполи» и «Ювентус» интересуются полузащитником «Болоньи»

Полузащитник «Болоньи» Льюис Фергюсон может перебраться в топ-клуб.
По данным источника, в подписании шотландца заинтересованы «Ювентус», «Милан» и «Наполи».
В нынешнем сезоне Фергюсон провёл 29 матчей за «Болонью», в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.
«Милан» же очень серьезно относится к подписанию нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее в первую очередь, и тренер Тьяго Мотта может стать заменой Стефано Пиоли в конце сезона. Поскольку Мотта проявил заинтересованность в том, чтобы взять с собой Зиркзее в другой клуб, переход Мотты летом может стать ключевым моментом и для Фергюсона. В этом сезоне игрок и тренер очень хорошо относились друг к другу и, возможно, пожелают продолжить совместную работу.
Так что в сезоне 2024/25 Болонья может стать совсем другой командой.
«Милан» же очень серьезно относится к подписанию нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее в первую очередь, и тренер Тьяго Мотта может стать заменой Стефано Пиоли в конце сезона. Поскольку Мотта проявил заинтересованность в том, чтобы взять с собой Зиркзее в другой клуб, переход Мотты летом может стать ключевым моментом и для Фергюсона. В этом сезоне игрок и тренер очень хорошо относились друг к другу и, возможно, пожелают продолжить совместную работу.
Так что в сезоне 2024/25 Болонья может стать совсем другой командой.