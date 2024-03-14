ФИФА вложит в развитие футбола 2,25 млрд долларов на цикл 2023-2026 годов

ФИФА запланировала инвестиции в развитие футбола в размере 2,25 млрд долларов на цикл 2023-2026 годов.
Эти цифры станут рекордными. Это почти семикратное увеличение вложений в развитие футбола по сравнению с программами развития, действовавшими до 2016 года.
Чемпионат мира среди игроков в возрасте до 17 лет будет расширен до 48 команд, он будет проводиться ежегодно, а не раз в два года. Женский ЧМ U-17 расширен до 24 команд, его также будут проводить каждый год.
Кроме того, совет ФИФА поддержал призыв президента организации Джанни Инфантино ввести более строгие меры по борьбе с расизмом в мировом футболе.
P.S.Можно поспорить, не все выбирают деньги, но тенденция такова, хочешь жить умей вертеться, а там особо напрягаться не нужно, вместо интенсивных тренировок и проходных матчей, матч за призовые, то что придумал Перес сыро, но это можно доработать, касаемо сборных Фифа запретит участвующим играть за сборные, а представьте ЧМ без главных звёзд, ведь альтернатива может быть, клубный чемпионат мира в эти даты!!! Я не сторонник Суперлиги, но Фифа и Уефа подталкивают меня быть этим сторонником!!! Убрав Российские клубы, но оставив Европейские, они напрочь убрали международное право!!! Ведь если право не работает, то оно бумажка для туалетных нужд!!!
P.S.Можно поспорить, не все выбирают деньги, но тенденция такова, хочешь жить умей вертеться, а там особо напрягаться не нужно, вместо интенсивных тренировок и проходных матчей, матч за призовые, то что придумал Перес сыро, но это можно доработать, касаемо сборных Фифа запретит участвующим играть за сборные, а представьте ЧМ без главных звёзд, ведь альтернатива может быть, клубный чемпионат мира в эти даты!!! Я не сторонник Суперлиги, но Фифа и Уефа подталкивают меня быть этим сторонником!!! Убрав Российские клубы, но оставив Европейские, они напрочь убрали международное право!!! Ведь если право не работает, то оно бумажка для туалетных нужд!!!