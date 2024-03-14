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ФИФА вложит в развитие футбола 2,25 млрд долларов на цикл 2023-2026 годов

вчера, 21:50

ФИФА запланировала инвестиции в развитие футбола в размере 2,25 млрд долларов на цикл 2023-2026 годов.

Эти цифры станут рекордными. Это почти семикратное увеличение вложений в развитие футбола по сравнению с программами развития, действовавшими до 2016 года.

Чемпионат мира среди игроков в возрасте до 17 лет будет расширен до 48 команд, он будет проводиться ежегодно, а не раз в два года. Женский ЧМ U-17 расширен до 24 команд, его также будут проводить каждый год.

Кроме того, совет ФИФА поддержал призыв президента организации Джанни Инфантино ввести более строгие меры по борьбе с расизмом в мировом футболе.

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Перевод с fifa.com Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:09
и непременные реформы, лишенные смысла ...
ОПС
ОПС
сегодня в 03:38
Для мирового футбола эти деньги просто пшик. А проведение ЧМ, пусть даже только для 17-ти летних, это вообще ни в какие ворота. Праздника футбола уже не будет.
Carradona
Carradona
сегодня в 01:02, ред.
Бабки, бабки, бабки. Каждый год ЧМ это реклама, трансляции и спонсоры, а никак не развитие футбола.
Maikl322
Maikl322
сегодня в 00:22, ред.
Это Лишь бы чего написать)))))))))) вы то при каких делах то , рядом даже нету.....)))))
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:52, ред.
Это как Саудиты предлагали Месси за 2,5 года, Суперлига будет и она будет на востоке, если договорятся страны между собой, то вместо ЛЧ могут проводить там, ведь в футболе как и везде нужны деньги, а арабы предложат хороший гонорар перед ЧМ в 30-х годах
P.S.Можно поспорить, не все выбирают деньги, но тенденция такова, хочешь жить умей вертеться, а там особо напрягаться не нужно, вместо интенсивных тренировок и проходных матчей, матч за призовые, то что придумал Перес сыро, но это можно доработать, касаемо сборных Фифа запретит участвующим играть за сборные, а представьте ЧМ без главных звёзд, ведь альтернатива может быть, клубный чемпионат мира в эти даты!!! Я не сторонник Суперлиги, но Фифа и Уефа подталкивают меня быть этим сторонником!!! Убрав Российские клубы, но оставив Европейские, они напрочь убрали международное право!!! Ведь если право не работает, то оно бумажка для туалетных нужд!!!
adekvat
adekvat
вчера в 22:38
ЧМ каждый год зачем ? Футбол скоро в хоккей переменуют.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:21
Не думаю, что это хорошая идея - ежегодный ЧМ. ЗНАЧИМОСТЬ НАГРАДЫ УТРАТИТСЯ...
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:01
Какое развитие? Футбол катится вниз
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