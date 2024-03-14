ФИФА вложит в развитие футбола 2,25 млрд долларов на цикл 2023-2026 годов

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вчера, 21:50

ФИФА запланировала инвестиции в развитие футбола в размере 2,25 млрд долларов на цикл 2023-2026 годов.

Эти цифры станут рекордными. Это почти семикратное увеличение вложений в развитие футбола по сравнению с программами развития, действовавшими до 2016 года.

Чемпионат мира среди игроков в возрасте до 17 лет будет расширен до 48 команд, он будет проводиться ежегодно, а не раз в два года. Женский ЧМ U-17 расширен до 24 команд, его также будут проводить каждый год.