«Зенит» сыграет со «Спартаком». Стали известны пары полуфинала Кубка России

Состоялась жеребьёвка матчей 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
«Спартак» — «Зенит»
«Балтика» — ЦСКА
Матчи пройдут со второго по четвёртое апреля.
Состоялась жеребьёвка матчей 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
«Спартак» — «Зенит»
«Балтика» — ЦСКА
Матчи пройдут со второго по четвёртое апреля.
В принципе соперник не столь важен...наверное важней что играть можно исходя из ситуации...ибо первый матч Зенит проводит в гостях...а второй дома...
А в ответном матче Зенит умеет забирать своё...вне зависимости от исхода первого матча....будь то Динамо Минск...Бней Иегуда или Динамо Москва ....
В принципе соперник не столь важен...наверное важней что играть можно исходя из ситуации...ибо первый матч Зенит проводит в гостях...а второй дома...
А в ответном матче Зенит умеет забирать своё...вне зависимости от исхода первого матча....будь то Динамо Минск...Бней Иегуда или Динамо Москва ....
А чтобы не выглядеть голословным не мог бы ты поименно назвать негров Федотова. Я вот только защитника Мойзеса знаю. Быть может ты речь вел о Маритнсе, или Бонгонде, или Мозесе? Промеса теперь не упоминаешь? Как то с матчастью у тебя не лалы, старина!
А чтобы не выглядеть голословным не мог бы ты поименно назвать негров Федотова. Я вот только защитника Мойзеса знаю. Быть может ты речь вел о Маритнсе, или Бонгонде, или Мозесе? Промеса теперь не упоминаешь? Как то с матчастью у тебя не лалы, старина!
Выносят Пари НН - 30 минут - 3:0!
А у Федотова негры бегают...
Выносят Пари НН - 30 минут - 3:0!
А у Федотова негры бегают...
Глазам своим не верю!
Глазам своим не верю!
С прекрасной перспективой возглавить клуб которому он верой и правдой столько служил, в прямом и переносном смысле!
Конечно из биографии, как из песни слова не выбросишь, так и выступления за молодёжки Спартак М и Спартак - Орехово никуда...))
Удачи Сергею Николаевичу!
С прекрасной перспективой возглавить клуб которому он верой и правдой столько служил, в прямом и переносном смысле!
Конечно из биографии, как из песни слова не выбросишь, так и выступления за молодёжки Спартак М и Спартак - Орехово никуда...))
Удачи Сергею Николаевичу!
Почему не удаляете? Это же флуд?
Почему не удаляете? Это же флуд?
А матч Спартак - Зенит обязателен к просмотру болельщикам всех команд. Это противостояние всегда интересно и непредсказуемо
А матч Спартак - Зенит обязателен к просмотру болельщикам всех команд. Это противостояние всегда интересно и непредсказуемо
Получается, ты сам же для своего здоровья и полезен? Слышал, что полезно вести с собой внутренний диалог. Но что бы на просторах интернета... Не думаю)
Получается, ты сам же для своего здоровья и полезен? Слышал, что полезно вести с собой внутренний диалог. Но что бы на просторах интернета... Не думаю)