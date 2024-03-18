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«Челси» не хочет продавать Стерлинга

вчера, 20:19

Руководство «Челси» хочет сохранить в составе форварда Рахима Стерлинга.

Владелец «синих» Тодд Боэли недавно побывал в Эр-Рияде и встретился с директором Саудовской профессиональной лиги Майклом Эменало. Это вызвало предположения, что «Челси» может продать нескольких игроков, включая Стерлинга, в саудовские клубы.

Но Daily Mail пишет, что «Челси», несмотря на поездку Боэли в Саудовскую Аравию, не планирует продавать Стерлинга этим летом. Игрок должен остаться в составе лондонцев, также невзирая на интерес клуба к трансферу 21-летнего Нико Уильямса из «Атлетика».

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Все комментарии
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 22:34
Уильямс намного круче вингер, любой команде повезет такого подписать.
Romeo 777
Romeo 777 ответ John 5mith (раскрыть)
вчера в 22:28
У него ЗП 320 тыс.фунтов в неделю. Самая большая в клубе, с отрывом, на половину с трудом играет. Транжира моментов, и ооочень жадный он. Не зря его начали освистывать.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:52
Обычно такими слухами игроку цену набивают, и не надо забывать, что кроме Саудитов он нафиг никому не нужен, особенно с его запросами
yday3rresx5y
yday3rresx5y
вчера в 21:38
А я бы его продал... одни косяки в последнее время.
John 5mith
John 5mith
вчера в 21:36
Хм... 29 лет, может сыграть на любом фланге. Не хрусталь и не охотник за карточками. По "гол+пас" на втором месте в команде после Палмера. До конца контракта еще 3 года.
Ну и кому кроме Дейли Мейл может прийти в голову продавать такого игрока?
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:20
И не надо его продавать,он им ещё пригодится,норм игрок !
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