«Челси» не хочет продавать Стерлинга

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вчера, 20:19

Руководство «Челси» хочет сохранить в составе форварда .

Владелец «синих» Тодд Боэли недавно побывал в Эр-Рияде и встретился с директором Саудовской профессиональной лиги Майклом Эменало. Это вызвало предположения, что «Челси» может продать нескольких игроков, включая Стерлинга, в саудовские клубы.

Но Daily Mail пишет, что «Челси», несмотря на поездку Боэли в Саудовскую Аравию, не планирует продавать Стерлинга этим летом. Игрок должен остаться в составе лондонцев, также невзирая на интерес клуба к трансферу 21-летнего Нико Уильямса из «Атлетика».