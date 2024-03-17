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Иммобиле может перейти в «Интер»

вчера, 15:17

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги хочет видеть нападающего «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле в рядах своей команды. Игрок является одним из любимых футболистов итальянского специалиста. Напомним, Иммобиле играл под руководством Индзаги в «Лацио».

«Нерадзурри» рассматривают 34-летнего форварда как один из вариантов для разнообразия атаки. Представители «Интера» встречались с агентом Иммобиле Марко Соммеллой в Мадриде.

Чиро выступает за «Лацио» с июля 2016 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне Иммобиле сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей, отметился голевой передачей и получил 8 жёлтых карточек.

Ранее сообщалось, что Иммобиле хочет покинуть «Лацио».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 01:19
И я об этом. Лучше б Джеко оставили, чем брать этого.
Baggio R.
Baggio R. ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:10
А зачем им был нужен Джеко в 35 лет?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:16, ред.
Зачем Интеру такой возрастной игрок?
матос
матос
вчера в 19:29
Не нужен. Молодых нужно в команду покупать.
112910415
112910415
вчера в 18:25
возраст уже не тот ...
выдумка, скорее всего !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:23
Пару лет еще может неплохо поиграть.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:23
Всё может быть, а может и не быть ☝️😉
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:18
А не староват ли он для Интера?
h9x6gvwq8gp7
h9x6gvwq8gp7
вчера в 16:03
Не думаю что он все бросит и галопом помчится в Интер...
8zmw6qeu8y5m
8zmw6qeu8y5m
вчера в 15:31
Какие утки-то по весне полетели!
Гость
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