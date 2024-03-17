Иммобиле может перейти в «Интер»

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вчера, 15:17

Главный тренер «Интера» хочет видеть нападающего «Лацио» и сборной Италии в рядах своей команды. Игрок является одним из любимых футболистов итальянского специалиста. Напомним, Иммобиле играл под руководством Индзаги в «Лацио».

«Нерадзурри» рассматривают 34-летнего форварда как один из вариантов для разнообразия атаки. Представители «Интера» встречались с агентом Иммобиле Марко Соммеллой в Мадриде.

Чиро выступает за «Лацио» с июля 2016 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне Иммобиле сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей, отметился голевой передачей и получил 8 жёлтых карточек.

Ранее сообщалось, что Иммобиле хочет покинуть «Лацио».