Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Примера 2023/2024

В «Барселоне» отреагировали на интерес к назначению Луиса Энрике

вчера, 16:38

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал слухи о том, что каталонский клуб хочет назначить наставника ПСЖ Луиса Энрике новым главным тренером команды.

Луис Энрике обладает всеми качествами топ-тренера. Однако «Барселона» ещё не сделала ни одного предложения никакому тренеру.

Напомним, что Луис Энрике возглавлял «Барселону» с 2014 по 2017 год. Под его руководством «сине-гранатовые» выиграли 9 трофеев, в том числе Лигу чемпионов в сезоне 2014/15. Также Энрике выступал за «Барселону» в качестве футболиста с 1996 по 2004 год.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиВ «Ювентусе» рассматривают возможность возвращения Конте
Вчера, 22:00
Почётный президент «Баварии» Хенесс подтвердил интерес клуба к Хаби Алонсо
Вчера, 20:39
В «Баварии» отреагировали на интерес к Моуриньо
Вчера, 12:59
СлухиРибери станет помощником главного тренера «Салернитаны»
Вчера, 10:35
«Ювентус» быстро развалился. Есть топ-тренеры для обновления проекта, но Аллегри оставят
Вчера, 09:26Максим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии10
В «Манчестер Юнайтед» уклончиво ответили на вопрос об интересе к Клоппу
19 марта
Все комментарии
jyth3mssvp6s
jyth3mssvp6s
вчера в 18:38
Энрике сам не захочет пока что.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 18:17
Хави : Я остаюсь, потому как никто не согласен.. 😀🤭
9fdwdm56m2w4
9fdwdm56m2w4
вчера в 16:46
Тут еще как все сложится, а то придется Хави уговаривать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 