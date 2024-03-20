В «Барселоне» отреагировали на интерес к назначению Луиса Энрике

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вчера, 16:38

Спортивный директор «Барселоны» прокомментировал слухи о том, что каталонский клуб хочет назначить наставника ПСЖ новым главным тренером команды.

Луис Энрике обладает всеми качествами топ-тренера. Однако «Барселона» ещё не сделала ни одного предложения никакому тренеру.

Напомним, что Луис Энрике возглавлял «Барселону» с 2014 по 2017 год. Под его руководством «сине-гранатовые» выиграли 9 трофеев, в том числе Лигу чемпионов в сезоне 2014/15. Также Энрике выступал за «Барселону» в качестве футболиста с 1996 по 2004 год.