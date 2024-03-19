В «Манчестер Юнайтед» уклончиво ответили на вопрос об интересе к Клоппу

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф высказался о возможном приглашении главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на пост рулевого МЮ. Немец покинет пост наставника «красных» по окончании текущего сезона.
Юрген Клопп уходит из «Ливерпуля»? Да, для команды это будет ощутимой переменой. Собираемся ли звать его в МЮ? Не нужно такое спрашивать (смеётся).
И условно, новый клуб Клоппа, при случае не упустит возможность намекнуть дьяволам... Дескать нас выбрал...)
Не говоря уже о болельщиках...
И условно, новый клуб Клоппа, при случае не упустит возможность намекнуть дьяволам... Дескать нас выбрал...)
Не говоря уже о болельщиках...