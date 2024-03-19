В «Манчестер Юнайтед» уклончиво ответили на вопрос об интересе к Клоппу

Совладелец «Манчестер Юнайтед» высказался о возможном приглашении главного тренера «Ливерпуля» на пост рулевого МЮ . Немец покинет пост наставника «красных» по окончании текущего сезона.

Юрген Клопп уходит из «Ливерпуля»? Да, для команды это будет ощутимой переменой. Собираемся ли звать его в МЮ ? Не нужно такое спрашивать (смеётся).