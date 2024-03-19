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В «Манчестер Юнайтед» уклончиво ответили на вопрос об интересе к Клоппу

сегодня, 16:42

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф высказался о возможном приглашении главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на пост рулевого МЮ. Немец покинет пост наставника «красных» по окончании текущего сезона.

Юрген Клопп уходит из «Ливерпуля»? Да, для команды это будет ощутимой переменой. Собираемся ли звать его в МЮ? Не нужно такое спрашивать (смеётся).

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 19:07
Парень дал понять, что он не 56! Жаль, что не дал понять, что 56 тот, кто такие вопросы задаёт. А, вообще забавно, если б на месте Рэдклиффа, оказался Боули) вот тут можно было б угарнуть))) Жаль, что у Челси нет настолько заклятого противника
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:01
Да не пойдет Клопп, тем более в МЮ, самому принципиальному сопернику Ливерпуля по АПЛ!!! Сэр Рэтклифф умный человек и понимает, что такой вариант не реален, вот и ответил, что такое не спрашивают!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ cdhv4gkxhheb (раскрыть)
сегодня в 18:39
Клопп летом уходит из Ливерпуля, только его не зовут в МЮ , да и сам не пойдёт если нынешний клуб уважает, новость высосана из пальца, вопрос - ответ, а заголовок исправили для просмотра
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 18:30, ред.
Вроде не 1 апреля, а заголовок изменили ради кликбейта, а чего не Мостового, просмотров было бы больше!!! Ну или Стивена Джеррарда!!! Гулять так гулять!!!
cdhv4gkxhheb
cdhv4gkxhheb
сегодня в 18:27
Смысл Клоппу уходить с Ливерпуля, чтобы потом попасть в МЮ
112910415
112910415
сегодня в 18:24
весёлый такой мужик !
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:44
Думаю, что никогда Клопп не будет тренировать другую команду в АПЛ
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:40
А вдруг Клопп заупрямится? И отклонит предложение....
И условно, новый клуб Клоппа, при случае не упустит возможность намекнуть дьяволам... Дескать нас выбрал...)
Не говоря уже о болельщиках...
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 17:25
Я уверен, что Клопп не пойдет в МЮ.
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