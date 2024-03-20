«Ювентус» быстро развалился. Есть топ-тренеры для обновления проекта, но Аллегри оставят

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сегодня, 09:26

Как минимум – до лета.

Слетели из чемпионской гонки

У руководства «старой синьоры» есть причины задуматься о тренерской рокировке. Команда не выдержала проверки на прочность в момент, когда впервые за долгое время оказалась снова близка к чемпионству. В начале сезона «Ювентус» подхватил темп «Интера», сразу вышел в лидеры. «Милан» постепенно выключился из погони, а вот туринцы охотно мчались за «нерадзурри». И удивляли тем, что почти не допускают ошибок. Даже в очном столкновении с бандой Индзаги «бьянконери» добыли ничью – а в вопросе соперничества команд осталась интригующая недосказанность.

У туринцев было важное преимущество – в их календаре не было еврокубковых матчей, а значит, оставалось больше времени для восстановления. Несмотря на это, «Юве» посыпался так же стремительно, как и собрался. Сначала команда потеряла очки с «Эмполи», потом проиграла «Интеру». Точка в чемпионской гонке была поставлена, когда в последующих 6 турах подопечные Массимилиано Аллегри одержали лишь одну победу. При этом проиграли «Удинезе» и «Наполи», поделили очки с «Вероной» и «Дженоа».

Команда неожиданно быстро растеряла форму. Такого с опытным коллективом и опытным тренером быть не должно, если уж речь заходит о чемпионских амбициях.

Победы в Кубке Италии мало

Для оценки работы Аллегри и так немного критериев – нет возможности проследить состояние команды на фоне команд из других топ-чемпионатов (в еврокубках). Сейчас «старая синьора» продолжает борьбу за Кубок Италии – в последние 5 лет позиции команды в этом турнире сильной ослабли. Это в предыдущем 10-летии «бьянконери» доминировали по всем фронтам. А начиная с сезона-18/19, клуб только раз завоевал трофей.

В 2019 году туринцы вообще остановились на стадии 1/8. Дальше дела обстоят лучше – но речь уже заходит о тотальном невезении. С сезона-19/20 – 3 финала, 1 победа. И 1 полуфинал. И одержать победу в таком турнире, прервать эту серию было бы престижно – «Юве» опять в полуфинале после победы над «Фрозиноне», будут играть против «Лацио», второй финалист определится в паре «Аталанта» — «Фиорентина».

Но на этот раз одного Кубка мало. Руководство требует от итальянского менеджера улучшение уровня игры и возвращение той уверенности, которую туринцы демонстрировали осенью. Помимо этого надо удержаться в зоне Лиги чемпионов – такую задачу поставили специалисту перед стартом текущего сезона. Пока «бьянконери» её выполняют – идут на 3-м месте.

При этом можно представить, что команда окажется ниже. Всё-таки парой месяцев ранее «Юве» шёл вторым с надёжным отрывом от «Миланом» — и что теперь? «Россонери» обогнали туринцев. Сейчас похожая ситуация – между «Юве» и «Болоньей», «Ромой», которые набрали серьёзный ход.

Прощаться с Аллегри невыгодно

Нестабильность, посредственная игра в атаке, слабая реализация (9 мячей в 8 матчах) – в Аллегри есть сомнения, но боссы «Ювентуса», скорее всего, оставят менеджера как минимум до окончания сезона.

Отмечается, что перспективы Массимилиано не изменились даже после того, как «бьянконери» попросту слетели с дистанции в чемпионской гонке. Одна из причин – крупная компенсация, которую придётся выплатить тренеру в случае расторжения контракта. На тренерский штаб туринцы ежегодно тратят порядка 20 миллионов евро – и приемлемой выплата компенсации станет лишь в том случае, если клуб заработает путёвку в Лигу чемпионов.

Проще говоря, руководство не рискнёт идти на кардинальные перемены на данном этапе. По финансовым причинам (большая компенсация) и по игровым – команда всё же выполняет задачу-минимум (идёт в зоне ЛЧ ) и попутно борется за Кубок Италии. Да и сам шаг с тренерской рокировкой необдуманный, если нет уверенности в кандидатах на замену. А в шорт-листе – сплошь тёмные лошадки.

Альтернатива – наставники «Фиорентины», «Болоньи»

«Старой синьоре» и Аллегри неизбежно придётся расстаться на дистанции ближайших сезонов – иначе не получится провести обновление, которое так необходимо проекту. Для того чтобы вступить в перестройку, есть несколько кандидатов на пост главного тренера – речь о молодых и интересных кадрах.

Винченцо Итальяно, например, уже на протяжении нескольких лет удерживает «Фиорентину» в зоне еврокубков. Изначально именно этот тренер подарил команде попадание в международные турниры – 7-е место, место в Лиге конференций. Самое главное – с ходу «фиалки» пробились в финал ЛК, где уступили «Вест Хэму». Сейчас коллектив снова в ЛК, опять движется к финалу, а в чемпионате осаждает места перед зоной еврокубков. Вроде в последние годы и нет прогресса – но «Фиорентина» показывает уровень, равновесный тратам на усиление. Контракт Итальяно с клубом истекает этим летом – и для «Юве» это хороший шанс.