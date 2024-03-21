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Генсек РФС Митрофанов рассказал о двойных стандартах УЕФА

сегодня, 14:29

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил недоумение тем, почему сборная России отстранена от официальных матчей, а сборная Израиля нет.

Это сложная и загадочная для нас конструкция, при всём том, что у нас прекрасные отношения с федерацией Израиля. Но здесь вопрос в том, что это очевидный двойной стандарт в двух одинаковых ситуациях. Ряд стран, входящих в зону Запад АФК – Иордания, Палестина, Сирия и так далее — обратились в ФИФА и во все национальные ассоциации членов ФИФА с предложением отстранить Израиль. Они это сделали без упоминания России и Украины, но с такой же аргументацией. В Европе другая ситуация, но Европа – это не весь мир. В УЕФА нам не могут объяснить, почему мы отстранены, а Израиль – нет. Они молчат, потому что несамостоятельны в этом решении.

Ранее Митрофанов сообщил, что президент УЕФА Александер Чеферин хочет, чтобы Россия вернулась в официальные турниры.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 14:49
а может пора уже заколотить это окно в УЕФу?..и обложить их данью!))))
v7mye56cjup2
v7mye56cjup2
сегодня в 14:41
От УЕФА один ответ: русским и собакам входа нет (источник - с.Шнуров).
Гость
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