«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться голкипером «Реала»

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сегодня, 09:58

Голкипер «Реала» попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Футболист пока что не принял решения, его контракт со «сливочными» действует до лета 2025 года.

По слухам, клуб из Мадрида верит в игрока и хочет продлить договор с ним.