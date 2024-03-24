«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться голкипером «Реала»

Голкипер «Реала» Андрей Лунин попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
Футболист пока что не принял решения, его контракт со «сливочными» действует до лета 2025 года.
По слухам, клуб из Мадрида верит в игрока и хочет продлить договор с ним.
Голкипер «Реала» Андрей Лунин попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
Футболист пока что не принял решения, его контракт со «сливочными» действует до лета 2025 года.
По слухам, клуб из Мадрида верит в игрока и хочет продлить договор с ним.
Сам игрок, контракт которого рассчитан до июня 2025 года, пока не определился со своим будущим. У Лунина огромный потенциал, поэтому клуб настаивает на продлении его контракта. В текущем сезоне Лунин провел 10 матчей, не пропустив ни одного мяча, а в остальных 13 играх он пропустил всего 19 мячей. Стоит отметить, что основной вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана в этом сезоне пропустил уже 60 голов в 39 матчах. Думаю, нет никаких сомнений в том, что эти вратари совершенно другого уровня.
МЮ хочет подписать Лунина, но пока у Реала альтернативного варианта нет, этот переход маловероятен. А когда Реал найдет кого-то круче Лунина, МЮ может попробовать снова.
Сам игрок, контракт которого рассчитан до июня 2025 года, пока не определился со своим будущим. У Лунина огромный потенциал, поэтому клуб настаивает на продлении его контракта. В текущем сезоне Лунин провел 10 матчей, не пропустив ни одного мяча, а в остальных 13 играх он пропустил всего 19 мячей. Стоит отметить, что основной вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана в этом сезоне пропустил уже 60 голов в 39 матчах. Думаю, нет никаких сомнений в том, что эти вратари совершенно другого уровня.
МЮ хочет подписать Лунина, но пока у Реала альтернативного варианта нет, этот переход маловероятен. А когда Реал найдет кого-то круче Лунина, МЮ может попробовать снова.