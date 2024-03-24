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«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться голкипером «Реала»

сегодня, 09:58

Голкипер «Реала» Андрей Лунин попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Футболист пока что не принял решения, его контракт со «сливочными» действует до лета 2025 года.

По слухам, клуб из Мадрида верит в игрока и хочет продлить договор с ним.

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Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 12:44
"Красные дьяволы" заинтересованы в подписании украинца, который в этом сезоне зарекомендовал себя как основной голкипер Реала. Куртуа травмирован и долго будет отсутствовать.

Сам игрок, контракт которого рассчитан до июня 2025 года, пока не определился со своим будущим. У Лунина огромный потенциал, поэтому клуб настаивает на продлении его контракта. В текущем сезоне Лунин провел 10 матчей, не пропустив ни одного мяча, а в остальных 13 играх он пропустил всего 19 мячей. Стоит отметить, что основной вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана в этом сезоне пропустил уже 60 голов в 39 матчах. Думаю, нет никаких сомнений в том, что эти вратари совершенно другого уровня.

МЮ хочет подписать Лунина, но пока у Реала альтернативного варианта нет, этот переход маловероятен. А когда Реал найдет кого-то круче Лунина, МЮ может попробовать снова.
8uuv7pbtqm28
8uuv7pbtqm28
сегодня в 12:04
Вот теперь осталось ему только угадать с клубом .... "остаться нельзя переходить" (где то нужно поставить запятую)....
galem72
galem72
сегодня в 12:04
Не знаю насчёт украинца Лунина, но от Онаны точно нужно избавляться. Абсолютно бестолковый кипер для АПЛ, который не умеет стоять в раме. Ему бы в центральные защитники записаться. Может, там у камерунца что-то получится.
urvttpjkb4ta
urvttpjkb4ta
сегодня в 10:43
Очень интересно, как сложится судьба Андрея Лунина. Желаю ему принять верное для себя решение и продолжить успешный путь в одном из топ-клубов Европы!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:40
Ну если Реал решит,то МЮ его сможет приобрести.
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