Капитан «Карабаха» сообщил о переговорах по продлению контракта с Лунёвым

Капитан «Карабаха» высказался о возможном продлении контракта клуба с вратарём .

Соглашение с российским голкипером истекает летом.

Переговоры идут. Понятно, что после такого сезона есть заинтересованность, чтобы Андрей продолжил выступать за «Карабах». У него есть и свои цели в карьере, и если он и руководство клуба смогут найти общие точки для продолжения сотрудничества, то я буду только рад, что такой вратарь выступает за «Карабах».