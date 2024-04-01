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Капитан «Карабаха» сообщил о переговорах по продлению контракта с Лунёвым

сегодня, 18:58

Капитан «Карабаха» Максим Медведев высказался о возможном продлении контракта клуба с вратарём Андреем Лунёвым.

Соглашение с российским голкипером истекает летом.

Переговоры идут. Понятно, что после такого сезона есть заинтересованность, чтобы Андрей продолжил выступать за «Карабах». У него есть и свои цели в карьере, и если он и руководство клуба смогут найти общие точки для продолжения сотрудничества, то я буду только рад, что такой вратарь выступает за «Карабах».

Лунёв выступает за азербайджанскую команду с августа 2023 года. «Карабах» досрочно стал чемпионом страны.

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Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 19:04
Вписался отлично, думаю что останется !
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