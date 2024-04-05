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«Челси» обыграл МЮ со счётом 4:3

сегодня, 00:24
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура АПЛ, забив победный гол на 101-й минуте матча.

За «синих» голами отметились Конор Галлахер (4') и Коул Палмер (19', 90+10', 90+11').

За «красных дьяволов» забили Алехандро Гарначо (34', 67') и Бруну Фернандеш (39').

По итогу матча «Манчестер Юнайтед» остался на 6-м месте, «Челси» поднялся на 10-е.

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Все комментарии
lNGMAN
lNGMAN
сегодня в 02:08
Челси с победой
azkan
azkan ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:46
10-ое место уже давно было забронировано. Сейчас уже маячат 6-7 ые места))
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 01:20
2 левых пенальти. Судью пожизненно надо дисквалифицировать.
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 00:59
вот это матч конечно выдали!! обидно за мю, два гола пропустили в фиг знает сколько добавленное время!! вот почему в апл можно добавлять сколько угодно, а если в испании столько добавят, так это Реалу подсуживают!!
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 00:41
Ну наконец-то! Давно пора было добыть результаты в играх с МЮ. С топами нормально катаем, но эти всегда ловят на контры. Нельзя было опять терять очки с незабиваещей командой, с 0 разницей забитых и пропущенных, с кучей антирекордов.
azkan
azkan
сегодня в 00:37, ред.
С волевой и красивой победой Челси!
Огненную концовку выдали команды. Казалось, что МЮ спокойно доведет игру до победы. А нет фортуна улыбнулась синим!
В начале вроде все так хорошо складывалось для Челси. Даже удивительно, два удара в створ и два гола.
Но потом старая и уже хроническая болезнь привозов начался.
Хорошо, что вот так выкрутились. Может и с помощью судьи. Пенальти спорная, но ВАР все подтвердил. Палмер молодец!
Так что считаю победу заслуженной. Еще раз с победой синих! Так держать!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:33, ред.
Мне кажется, Покет и 10Хаг вообще могут на матчи не приезжать, Гарначо, Палмер и некоторые другие играют в охотку сами по себе, а в защиту они оба не умеют ну совсем, ничего не изменится)
allemz
allemz
сегодня в 00:31
Хотел уже порадоваться за беднягу Десять Хага, какой-никакой сиюминутный успех маячил, но нет, снова обломись)))
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:30
Последний пеналь липовый.. Ну, а "войску" Тен Хага можно только посочувствовать.. "Дождались".. Углового.. Аля Барса.. Хе.. 🤭
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:28
Челси с победой!🔥
МЮ по хорошему не заслужил поражение. Ничья была бы справедливым итогом. А так в целом, отличная игра.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:27
Вот это матч! Настоящий триллер. С победой болельщиков Челси!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:26, ред.
С Долгожданной Победой Челси!! Вырвали победу на характере!!!
Так выглядел Алехандро Гарначо, когда «Манчестер Юнайтед» в последний раз проиграл «Челси» в чемпионате 😌
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 00:25
Даже «Брайтон» в этом сезоне пропустил меньше, чем «Челси»... Бранислав Иванович, Майкл Эссьен, Михаэль Баллак, Юрий Жирков и Петр Чех наверное не смотрят матчи Челси...

МЮ побил рекорд по 4:3 в этом сезоне... Мы как будто смотрим не Премьер-лигу, а вторую лигу Англии. Челси молодец! В концовке показали характер!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:25
А хотел спать лечь!))
Веселый матч, Челси с победой, концовка мощная)) Тенхааг тайм))Палмер тащит
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:25
Представляю, какое сейчас ликование в раздевалке "Челси", ведь благодаря Палмеру цель на сезон, заветное 10-е место, практически взята)

Ну а 10Хагу нечего горевать - ТТХ всё равно недостижим, а ниже тоже сложно упасть, там другой манчестерский физрук подпирает, думаю, никуда МЮ уже не сдвинется - ни вниз, ни вверх.

P.S. Столько спорных судейских моментов в АПЛ, особенно в громких матчах, тут даже любящих выйти на первый план судей Ла Лиги начинаешь уважать, скандалов всё-таки там минимум, тут опять такой себе пенальти решил исход.
Гость
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