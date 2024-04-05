«Челси» обыграл МЮ со счётом 4:3

«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура АПЛ, забив победный гол на 101-й минуте матча.
За «синих» голами отметились Конор Галлахер (4') и Коул Палмер (19', 90+10', 90+11').
За «красных дьяволов» забили Алехандро Гарначо (34', 67') и Бруну Фернандеш (39').
По итогу матча «Манчестер Юнайтед» остался на 6-м месте, «Челси» поднялся на 10-е.
Ну а 10Хагу нечего горевать - ТТХ всё равно недостижим, а ниже тоже сложно упасть, там другой манчестерский физрук подпирает, думаю, никуда МЮ уже не сдвинется - ни вниз, ни вверх.
P.S. Столько спорных судейских моментов в АПЛ, особенно в громких матчах, тут даже любящих выйти на первый план судей Ла Лиги начинаешь уважать, скандалов всё-таки там минимум, тут опять такой себе пенальти решил исход.
Ну а 10Хагу нечего горевать - ТТХ всё равно недостижим, а ниже тоже сложно упасть, там другой манчестерский физрук подпирает, думаю, никуда МЮ уже не сдвинется - ни вниз, ни вверх.
P.S. Столько спорных судейских моментов в АПЛ, особенно в громких матчах, тут даже любящих выйти на первый план судей Ла Лиги начинаешь уважать, скандалов всё-таки там минимум, тут опять такой себе пенальти решил исход.
Так выглядел Алехандро Гарначо, когда «Манчестер Юнайтед» в последний раз проиграл «Челси» в чемпионате 😌
Так выглядел Алехандро Гарначо, когда «Манчестер Юнайтед» в последний раз проиграл «Челси» в чемпионате 😌
Огненную концовку выдали команды. Казалось, что МЮ спокойно доведет игру до победы. А нет фортуна улыбнулась синим!
В начале вроде все так хорошо складывалось для Челси. Даже удивительно, два удара в створ и два гола.
Но потом старая и уже хроническая болезнь привозов начался.
Хорошо, что вот так выкрутились. Может и с помощью судьи. Пенальти спорная, но ВАР все подтвердил. Палмер молодец!
Так что считаю победу заслуженной. Еще раз с победой синих! Так держать!
Огненную концовку выдали команды. Казалось, что МЮ спокойно доведет игру до победы. А нет фортуна улыбнулась синим!
В начале вроде все так хорошо складывалось для Челси. Даже удивительно, два удара в створ и два гола.
Но потом старая и уже хроническая болезнь привозов начался.
Хорошо, что вот так выкрутились. Может и с помощью судьи. Пенальти спорная, но ВАР все подтвердил. Палмер молодец!
Так что считаю победу заслуженной. Еще раз с победой синих! Так держать!