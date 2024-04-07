Мбаппе провёл 300 матчей за ПСЖ

Матч с «Клермоном» стал для нападающего Килиана Мбаппе 300-м матчем, сыгранным за ПСЖ.
Теперь француз на 11-м месте в истории клуба по проведённым матчам.
На 10-м месте располагается нападающий Эдинсон Кавани, который отыграл 301 матч за ПСЖ.
|Пари Сен-Жермен1 : 1Клермон
|Матч завершен
Матч с «Клермоном» стал для нападающего Килиана Мбаппе 300-м матчем, сыгранным за ПСЖ.
Теперь француз на 11-м месте в истории клуба по проведённым матчам.
На 10-м месте располагается нападающий Эдинсон Кавани, который отыграл 301 матч за ПСЖ.
Правда нужно еще Барселону обыграть.
Правда нужно еще Барселону обыграть.