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Мбаппе провёл 300 матчей за ПСЖ

вчера, 13:50
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)КлермонМатч завершен

Матч с «Клермоном» стал для нападающего Килиана Мбаппе 300-м матчем, сыгранным за ПСЖ.

Теперь француз на 11-м месте в истории клуба по проведённым матчам.

На 10-м месте располагается нападающий Эдинсон Кавани, который отыграл 301 матч за ПСЖ.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:23
скоро, скоро закончатся парижские рекорды ...
lotsman
lotsman
вчера в 16:23
Ещё одну сотню и тогда можно в Реал.)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:01
На этом можно остановиться.
Правда нужно еще Барселону обыграть.
cq6h9qydhhfd
cq6h9qydhhfd
вчера в 14:26
Надо ему за это ещё мешок бабла сыпануть
egjwe5e5t3we
egjwe5e5t3we
вчера в 13:53
Вроде бы много, но такое чувство, что предатель.
Гость
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