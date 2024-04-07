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«Арсенал» ни разу не уступал в счёте в 2024 году

вчера, 09:44

«Арсенал» не уступал в счёте ни в одном матче АПЛ в 2024 году.

«Канониры» провели 11 победных игр с начала января.

Клуб близок к повторению своей рекордной серии из 2005 года. Тогда «Арсенал» не уступал в счёте в 12 матчах Премьер-Лиги подряд.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:24
Ничего не значащий показатель...
Зенит например любит первый пропускать....
За пять чемпионств - постоянно....
И в этом сезоне пропускал и от Крыльев...и Ахмата...и Спартака недавно...
И ничего....через 3 часа опять будет на верхушке таблицы....
Маг_тм
Маг_тм ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:48
Бавария хорошо играет от обороны, это стихия Тухеля. Думаю шансы там 50 на 50.
drug01
drug01
вчера в 10:40
Результат очень хороший как и сама игра!
shlomo
shlomo
вчера в 10:28
Шанс повторить конечно есть. Правда соперник в следующем туре будет упертый. Астон Вилла будет зубами цепляться за четвертую строчку. Единственное что в пользу Арсенала, это домашняя трибуна.... НО не стоит забывать, что у канониров еще перед этим Бавария. Понятно что немецкая машина сейчас не на ходу и первый матч в Англии, но сопротивление безусловно окажут и вторым составом Артета точно играть не будет. Посмотрим на сколько хватит сил.
fpe6pjdgbrk9
fpe6pjdgbrk9
вчера в 09:58
Наконец-то навели порядок в защите и контроле мяча, Микаелю огромный респект
b46jwnxsz2zk
b46jwnxsz2zk
вчера в 09:47
Для их болельщиков это просто огромный кайф.
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