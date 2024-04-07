«Арсенал» ни разу не уступал в счёте в 2024 году

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вчера, 09:44

«Арсенал» не уступал в счёте ни в одном матче АПЛ в 2024 году.

«Канониры» провели 11 победных игр с начала января.

Клуб близок к повторению своей рекордной серии из 2005 года. Тогда «Арсенал» не уступал в счёте в 12 матчах Премьер-Лиги подряд.