«Арсенал» ни разу не уступал в счёте в 2024 году

«Арсенал» не уступал в счёте ни в одном матче АПЛ в 2024 году.
«Канониры» провели 11 победных игр с начала января.
Клуб близок к повторению своей рекордной серии из 2005 года. Тогда «Арсенал» не уступал в счёте в 12 матчах Премьер-Лиги подряд.
«Арсенал» не уступал в счёте ни в одном матче АПЛ в 2024 году.
«Канониры» провели 11 победных игр с начала января.
Клуб близок к повторению своей рекордной серии из 2005 года. Тогда «Арсенал» не уступал в счёте в 12 матчах Премьер-Лиги подряд.
Зенит например любит первый пропускать....
За пять чемпионств - постоянно....
И в этом сезоне пропускал и от Крыльев...и Ахмата...и Спартака недавно...
И ничего....через 3 часа опять будет на верхушке таблицы....
Зенит например любит первый пропускать....
За пять чемпионств - постоянно....
И в этом сезоне пропускал и от Крыльев...и Ахмата...и Спартака недавно...
И ничего....через 3 часа опять будет на верхушке таблицы....