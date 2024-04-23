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Названо условие, при котором Ламин Ямаль может перейти в ПСЖ

вчера, 19:11

ПСЖ интересуется нападающим «Барселоны» Ламином Ямалем.

По данным источника, молодой футболист стал главной трансферной целью парижан на это лето. Переговоры между клубами могут начаться в том случае, если Ямаль уведомит руководство «сине-гранатовых», что хочет покинуть команду.

Потенциальная сумма трансфера Ямаля в ПСЖ может составить 200 млн евро.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 10:28, ред.
И никакие испанские клубы не помешают каталонцам ?
О как! То есть всё зависит от Барселоны. От с а м и х её соперников (будь то РМ или Атлетико) уже ничего не зависит...

Круто. Везёт Барселоне.
112910415
112910415
сегодня в 06:01
за такие деньги придётся продавать ...
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:52
Честно говоря, не понимаю, почему пишут анонимно? Вчера было или позавчера - уже не помню, кто-то пишет, что "здесь мне больше не верят" и в таком роде...)) Потом удаляет свой комментарий... Зарегистрировался в этом месяце, и у меня не было много времени общаться со всеми. Так, "здесь мне больше не верят" ко мне точно не относится, потому что для меня важны доказательства и факты, и не только в спорте. И здесь я пытаюсь изложить и представить доказательства и факты. Я вроде справляюсь с этой задачей. Так почему же они должны мне не верить? Наверное с кем-то перепутал.

А этот говорит что Ламин защитник. Я не понимаю - люди вообще футбол смотрят, когда комментируют? Хорошо, что Ямаль не стал голкипером «Барсы»...)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Olympic Nemesis (раскрыть)
вчера в 22:37
лайк за защитника)))))
а кто то из псж нарушает сон борцов за права зверей...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 22:32
прошлом году барса Хави выиграла январский суперкубок испании,
по игре разгромили реал 3-1 (гол бензема на последней минуты как пилюль утешения) и чемпионат.
в этом сезоне чемпионат выиграл реал.
кубок испании у атлетик бильбао.
неизвестно, что будет в новом сезоне.
но трофеи каталонский клуб барселона будет брать, нет сомнения.
с ямалем, или без ямаля, неважно.
и никакие испанские клубы не помешают каталонцам.
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis ответ jrw47gspqcnx (раскрыть)
вчера в 21:07
Ламин Ямаль – защитник природы, но в футболе он играет на другой позиции...))) Защитник...
jrw47gspqcnx
jrw47gspqcnx
вчера в 20:25
Смешно. 200 млн. за защитника... Нападающие стоящие будут стоить от миллиарда
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 20:00
Барселона сейчас слабее Псж ясно Ямал от них уйдет. Он хочет трофеев а с Барсой их не выйграть.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Olympic Nemesis (раскрыть)
вчера в 19:52
если парижане дадут столько денег (200 млн Барсе точно пригодятся) то надо продавать....или через 3-4 года Ямаль окажется в Брайтоне
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:50
была новость, что жорж мендеш дал родителя Ямаля 3 мл евро.
теперь агент намерен быстро заработать?
думаю, это скорее всего вброс, но в любом случае пиар машина Барсы дает результат.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:46
только как вынужденная продажа
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
вчера в 19:27
Ламин Ямаль должен остаться в «Барселоне», чтобы снова забить «Реалу». Но на этот раз он должен попасть в сетку, чтобы судья не смог ничего "колдовать".
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