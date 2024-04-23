Названо условие, при котором Ламин Ямаль может перейти в ПСЖ

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вчера, 19:11

ПСЖ интересуется нападающим «Барселоны» Ламином Ямалем.

По данным источника, молодой футболист стал главной трансферной целью парижан на это лето. Переговоры между клубами могут начаться в том случае, если Ямаль уведомит руководство «сине-гранатовых», что хочет покинуть команду.