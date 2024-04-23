Названо условие, при котором Ламин Ямаль может перейти в ПСЖ

ПСЖ интересуется нападающим «Барселоны» Ламином Ямалем.
По данным источника, молодой футболист стал главной трансферной целью парижан на это лето. Переговоры между клубами могут начаться в том случае, если Ямаль уведомит руководство «сине-гранатовых», что хочет покинуть команду.
Потенциальная сумма трансфера Ямаля в ПСЖ может составить 200 млн евро.
по игре разгромили реал 3-1 (гол бензема на последней минуты как пилюль утешения) и чемпионат.
в этом сезоне чемпионат выиграл реал.
кубок испании у атлетик бильбао.
неизвестно, что будет в новом сезоне.
но трофеи каталонский клуб барселона будет брать, нет сомнения.
с ямалем, или без ямаля, неважно.
и никакие испанские клубы не помешают каталонцам.
по игре разгромили реал 3-1 (гол бензема на последней минуты как пилюль утешения) и чемпионат.
в этом сезоне чемпионат выиграл реал.
кубок испании у атлетик бильбао.
неизвестно, что будет в новом сезоне.
но трофеи каталонский клуб барселона будет брать, нет сомнения.
с ямалем, или без ямаля, неважно.
и никакие испанские клубы не помешают каталонцам.