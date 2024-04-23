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Полузащитник «Челси» может перейти в «Барселону»

вчера, 18:28

Полузащитник «Челси» Кэрни Чуквуемека может продолжить карьеру в Испании.

В подписании молодого футболиста заинтересована «Барселона». Каталонский клуб рассчитывает, что Чуквуемека согласится на переход, потому что в составе «синих» он получает мало игрового времени.

«Барселона» интересуется англичанином ещё с того момента, когда он выступал за «Астон Виллу».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:53
все таки Вилле можно было подождать с продажей Кэрни.
2 потерянных года за синих.
в сборной Англии его тандем с Беллингема в центре поля обещает шикарным!
не сейчас, так к чемпионату мира 2026 как готовый сильный игрок.
ну если Барса подпишет его, то получит отличного молодого талантливого игрока на годы вперед. быстрые ноги и развитый футбольный интеллект помогут закрепится в каталонском клубе.
идеальный вариант развития, конечно, в Дортмунде, как замена Забитцера.
немного жаль, что в Челси Боули мало что получилось.
но все к лучшему.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:46
После серьезной травмы он пока нормально не восстановился, и практически пропустил весь сезон, не в форме. Начинал хорошо.
К следующему сезону будет готов думаю полностью.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:35
Все мутно в Барсе! Как бы не ещё один Дембеле
Гость
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