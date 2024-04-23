Полузащитник «Челси» может перейти в «Барселону»

1713886081

вчера, 18:28

Полузащитник «Челси» может продолжить карьеру в Испании.

В подписании молодого футболиста заинтересована «Барселона». Каталонский клуб рассчитывает, что Чуквуемека согласится на переход, потому что в составе «синих» он получает мало игрового времени.

«Барселона» интересуется англичанином ещё с того момента, когда он выступал за «Астон Виллу».