Полузащитник «Челси» может перейти в «Барселону»

Полузащитник «Челси» Кэрни Чуквуемека может продолжить карьеру в Испании.
В подписании молодого футболиста заинтересована «Барселона». Каталонский клуб рассчитывает, что Чуквуемека согласится на переход, потому что в составе «синих» он получает мало игрового времени.
«Барселона» интересуется англичанином ещё с того момента, когда он выступал за «Астон Виллу».
2 потерянных года за синих.
в сборной Англии его тандем с Беллингема в центре поля обещает шикарным!
не сейчас, так к чемпионату мира 2026 как готовый сильный игрок.
ну если Барса подпишет его, то получит отличного молодого талантливого игрока на годы вперед. быстрые ноги и развитый футбольный интеллект помогут закрепится в каталонском клубе.
идеальный вариант развития, конечно, в Дортмунде, как замена Забитцера.
немного жаль, что в Челси Боули мало что получилось.
но все к лучшему.
2 потерянных года за синих.
в сборной Англии его тандем с Беллингема в центре поля обещает шикарным!
не сейчас, так к чемпионату мира 2026 как готовый сильный игрок.
ну если Барса подпишет его, то получит отличного молодого талантливого игрока на годы вперед. быстрые ноги и развитый футбольный интеллект помогут закрепится в каталонском клубе.
идеальный вариант развития, конечно, в Дортмунде, как замена Забитцера.
немного жаль, что в Челси Боули мало что получилось.
но все к лучшему.
К следующему сезону будет готов думаю полностью.
К следующему сезону будет готов думаю полностью.