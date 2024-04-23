Защитник «Лейпцига» может перейти в «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 22:04

Защитник «Лейпцига» может продолжить карьеру в Англии.

В подписании футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». С 2025 года в контракте француза вступит в силу сумма отступных, которая составит 70 млн евро.

В нынешнем сезоне Люкеба провёл 37 матчей за «Лейпциг», в которых забил 1 гол.