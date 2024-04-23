Защитник «Лейпцига» Кастелло Люкеба может продолжить карьеру в Англии.
В подписании футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». С 2025 года в контракте француза вступит в силу сумма отступных, которая составит 70 млн евро.
В нынешнем сезоне Люкеба провёл 37 матчей за «Лейпциг», в которых забил 1 гол.
Юнайтед нужна реальная стратегия, которая будет опираться на тренерские методы и принципы. но не ЭТХ.
Юнайтед нужна реальная стратегия, которая будет опираться на тренерские методы и принципы. но не ЭТХ.
сперва нового тренера...затем согласованные трансферы
сперва нового тренера...затем согласованные трансферы