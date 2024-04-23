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Защитник «Лейпцига» может перейти в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 22:04

Защитник «Лейпцига» Кастелло Люкеба может продолжить карьеру в Англии.

В подписании футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». С 2025 года в контракте француза вступит в силу сумма отступных, которая составит 70 млн евро.

В нынешнем сезоне Люкеба провёл 37 матчей за «Лейпциг», в которых забил 1 гол.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:35
Проблем купить этого защитника у Буллов не возникнет. Их система на это и настроена: вырастить ноунейма и продать за килотонну. Правда, в этом случае, они его перепродадут. Здесь вопрос в другом: а правильный ли выбор сделан? Ведь с Л1 - БЛ плохо приживаются в АПЛ, а стоить он будет не дёшево.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:13
и аудит работы ЭТХ. что было с трансфером Антони и конфликт с Санчо.
Юнайтед нужна реальная стратегия, которая будет опираться на тренерские методы и принципы. но не ЭТХ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:05
куда торопятся?
сперва нового тренера...затем согласованные трансферы
Гость
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