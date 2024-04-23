Бернарду Силва мечтает перейти в «Барселону» в ближайшее трансферное окно

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вчера, 19:35

Полузащитник , скорее всего, покинет «Манчестер Сити» этим летом.

Португалец мечтает присоединиться к «Барселоне». Он считает, что его цикл в «Манчестер Сити» закончен.

В контракте Бернарду Силвы есть сумма отступных, которая составляет 58 млн евро.