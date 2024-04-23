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Бернарду Силва мечтает перейти в «Барселону» в ближайшее трансферное окно

вчера, 19:35

Полузащитник Бернарду Силва, скорее всего, покинет «Манчестер Сити» этим летом.

Португалец мечтает присоединиться к «Барселоне». Он считает, что его цикл в «Манчестер Сити» закончен.

В контракте Бернарду Силвы есть сумма отступных, которая составляет 58 млн евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:58
да пусть остаётся лучше !
shur
shur
вчера в 21:28
...вот дружок Силва послушай меня,старого дурака, зачем уходить из
Клуба (в свои без пяти минут 30-ть) в котором ты играешь очень хорошо и в команде есть тебе место! Не нужен Барсе второй Левандовский, ущербный ,а в Баварии был лидер, переоценил себя,поляк!
allemz
allemz
вчера в 20:54
Да отпустите его уже))
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:48
Подходящий игрок для Барсы
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:42, ред.
Прям мечтает…30 годков, МС не против будет думаю.
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:40
Если цикла нет, то тогда можно...
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