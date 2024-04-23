Бернарду Силва мечтает перейти в «Барселону» в ближайшее трансферное окно

Полузащитник Бернарду Силва, скорее всего, покинет «Манчестер Сити» этим летом.
Португалец мечтает присоединиться к «Барселоне». Он считает, что его цикл в «Манчестер Сити» закончен.
В контракте Бернарду Силвы есть сумма отступных, которая составляет 58 млн евро.
Клуба (в свои без пяти минут 30-ть) в котором ты играешь очень хорошо и в команде есть тебе место! Не нужен Барсе второй Левандовский, ущербный ,а в Баварии был лидер, переоценил себя,поляк!
Клуба (в свои без пяти минут 30-ть) в котором ты играешь очень хорошо и в команде есть тебе место! Не нужен Барсе второй Левандовский, ущербный ,а в Баварии был лидер, переоценил себя,поляк!