Семак назвал главную проблему российского судейства

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал, по его мнению, главную проблему российского судейства.
Мне кажется, главная проблема российского судейства в том, что многие арбитры пытаются поднять уровень допуска единоборств, но вместе с этим пропускают нарушения. Нужно отличать нарушения от единоборств.
Редко услышишь критику в адрес судейства от команд, которые выиграли матч. Ноют и жалуются на судьбу, как правило, неудачники.
Редко услышишь критику в адрес судейства от команд, которые выиграли матч. Ноют и жалуются на судьбу, как правило, неудачники.
"В борьбе за позицию Эракович опирается рукой на плечо Соболева, а Родригао опирается рукой на лицо Соболева"...
Что примечательно, что данный эпизод был рассмотрен не в связи с нарушениями игроков зенита, а в контексте оспаривания зенитом гола в свои ворота)...
"В борьбе за позицию Эракович опирается рукой на плечо Соболева, а Родригао опирается рукой на лицо Соболева"...
Что примечательно, что данный эпизод был рассмотрен не в связи с нарушениями игроков зенита, а в контексте оспаривания зенитом гола в свои ворота)...