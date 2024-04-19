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Семак назвал главную проблему российского судейства

сегодня, 11:52

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал, по его мнению, главную проблему российского судейства.

Мне кажется, главная проблема российского судейства в том, что многие арбитры пытаются поднять уровень допуска единоборств, но вместе с этим пропускают нарушения. Нужно отличать нарушения от единоборств.

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Все комментарии
Интерес
Интерес
сегодня в 12:47
Победившие всегда довольны(кроме постоянно недовольного Валеры),а проигравшие-нет.Но это не проблема,а констатация факта.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:28, ред.
Проблем в судействе нет. Во всём мире судят одинаково. Проблема - в головах футболистов и их тренеров, которые везде ищут заговоры. Особенно когда проигрывают.
Редко услышишь критику в адрес судейства от команд, которые выиграли матч. Ноют и жалуются на судьбу, как правило, неудачники.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:19
Судьи иногда пропускают откровенный, целенаправленный толчок в спину и свистят, когда в борье за мяч игрок руками задевает соперника. Ну невозможно бороться за мяч, держа руки по швам.)
stasil2
stasil2
сегодня в 12:15
Основная проблема судейства это трусость судей.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:10
Это частное мнение тренера, который хочет, чтобы его команда стала чемпионом России по футболу не более того..
Futurista
Futurista
сегодня в 12:00, ред.
Принцип "чистых единоборств" по-зенитовски из заключения ЭСК РФС...
"В борьбе за позицию Эракович опирается рукой на плечо Соболева, а Родригао опирается рукой на лицо Соболева"...
Что примечательно, что данный эпизод был рассмотрен не в связи с нарушениями игроков зенита, а в контексте оспаривания зенитом гола в свои ворота)...
112910415
112910415
сегодня в 11:59
граница-то часто зыбкая ...
tcmutx9ysywm
tcmutx9ysywm
сегодня в 11:53
Нужно нормально правила прописывать, а то даже судьи путаются.
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