Семак назвал главную проблему российского судейства

Главный тренер «Зенита» назвал, по его мнению, главную проблему российского судейства.

Мне кажется, главная проблема российского судейства в том, что многие арбитры пытаются поднять уровень допуска единоборств, но вместе с этим пропускают нарушения. Нужно отличать нарушения от единоборств.