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Определился второй финалист азиатской Лиги чемпионов

вчера, 15:59

«Йокогама Ф-Маринос» одержал победу над «Ульсан Хьюндай» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов АФК (3:2).

По сумме двух встреч счёт стал 3:3, в дополнительное время команды голами не отличились. В серии пенальти победу одержал японский клуб со счётом 5:4.

На 13-й минуте хозяева поля открыли счёт — мяч забил Асахи Уэнака. Андерсон Лопес на 21-й удвоил преимущество коллектива. Уэнака на 30-й сделал дубль. Матеус Салес на 35-й сократил отставание южнокорейского клуба в счёте. На 39-й японцы остались в меньшинстве — красную карточку получил Такуми Камидзма. На 42-й Дариян Боянич провёл второй мяч в составе гостей.

«Йокогама Ф-Маринос» в финале турнира сыграет с «Аль-Аином» из ОАЭ.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 16:55
Азиатам нужен свой Реал Мадрид, чтобы конкурировать на Клубном чемпионате мира
Может в этом противостоянии он родится?!
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 16:31
А где команды из Новой СуперЛиги?? Какие же броские слова были совсем недавно, а сейчас тихо что-то.
Вещий
Вещий
вчера в 16:27
Ну что.... в финале ожидается заруба... верю в самураев
Гость
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