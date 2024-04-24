Определился второй финалист азиатской Лиги чемпионов

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вчера, 15:59

«Йокогама Ф-Маринос» одержал победу над «Ульсан Хьюндай» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов АФК (3:2).

По сумме двух встреч счёт стал 3:3, в дополнительное время команды голами не отличились. В серии пенальти победу одержал японский клуб со счётом 5:4.

На 13-й минуте хозяева поля открыли счёт — мяч забил Асахи Уэнака. Андерсон Лопес на 21-й удвоил преимущество коллектива. Уэнака на 30-й сделал дубль. Матеус Салес на 35-й сократил отставание южнокорейского клуба в счёте. На 39-й японцы остались в меньшинстве — красную карточку получил Такуми Камидзма. На 42-й Дариян Боянич провёл второй мяч в составе гостей.