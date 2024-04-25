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«Манчестер Юнайтед» установил цену за Марсьяля

вчера, 10:46

Нападающий Антони Марсьяль может покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом.

По данным источника, в подписании француза заинтересованы команды из Саудовской Аравии. МЮ готов продать форварда за 15 млн евро.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 12:33
Кто эти утки пускает у Марсика контракт 30 июня этого года заканчивается, какие деньги он бесплатно уходит, ему никто контракт не предлагал
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:25
символ нынешнего Юнайтед.
клуб подписал нового Анри по просьбе Луи ван Гала.
но даже французы удивились, когда за него дали столько денег.
лучший сезон при ЛВГ. свои лучшие качества он показывал на фланге.
но как перевели в центр атаки, начало спад..травмы...а получал много травм, из за которых никто не может стабильно выдерживать высоких нагрузок...но Марсьяль как и Погба , нередко показывал своим видом равнодушие и вялость на поле, нежелание бежать и выкладываться сильнее, чем нужно.
французские африканцы в общем в бесславном конце.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:07
продать срочно)))
shur
shur
вчера в 10:57
...я так и не понял этого парня, где то он меня удивил,где то не очём,
но мне кажется не в нём дело , а в тренере...вообщем странная,непонятная история...! Удачи в 28-емь можно ещё стукнуть
дверью...!
8j4pkzmusw8b
8j4pkzmusw8b
вчера в 10:52
Для арабов могли бы ценник и загнуть.
Гость
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