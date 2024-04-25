«Манчестер Юнайтед» установил цену за Марсьяля

Нападающий Антони Марсьяль может покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом.
По данным источника, в подписании француза заинтересованы команды из Саудовской Аравии. МЮ готов продать форварда за 15 млн евро.
Нападающий Антони Марсьяль может покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом.
По данным источника, в подписании француза заинтересованы команды из Саудовской Аравии. МЮ готов продать форварда за 15 млн евро.
клуб подписал нового Анри по просьбе Луи ван Гала.
но даже французы удивились, когда за него дали столько денег.
лучший сезон при ЛВГ. свои лучшие качества он показывал на фланге.
но как перевели в центр атаки, начало спад..травмы...а получал много травм, из за которых никто не может стабильно выдерживать высоких нагрузок...но Марсьяль как и Погба , нередко показывал своим видом равнодушие и вялость на поле, нежелание бежать и выкладываться сильнее, чем нужно.
французские африканцы в общем в бесславном конце.
клуб подписал нового Анри по просьбе Луи ван Гала.
но даже французы удивились, когда за него дали столько денег.
лучший сезон при ЛВГ. свои лучшие качества он показывал на фланге.
но как перевели в центр атаки, начало спад..травмы...а получал много травм, из за которых никто не может стабильно выдерживать высоких нагрузок...но Марсьяль как и Погба , нередко показывал своим видом равнодушие и вялость на поле, нежелание бежать и выкладываться сильнее, чем нужно.
французские африканцы в общем в бесславном конце.
но мне кажется не в нём дело , а в тренере...вообщем странная,непонятная история...! Удачи в 28-емь можно ещё стукнуть
дверью...!
но мне кажется не в нём дело , а в тренере...вообщем странная,непонятная история...! Удачи в 28-емь можно ещё стукнуть
дверью...!