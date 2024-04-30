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«Зенит» договорился с Семаком о продлении контракта до 2030 года

30 апреля 2024, 18:43

Председатель Совета директоров петербургского «Зенита» Елена Илюхина рассказала о договорённости по продлению контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.

Текущее соглашение между клубом и специалистом рассчитано до лета 2025 года.

С Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договорённость о продлении контракта ещё на пять лет, то есть до мая 2030 года. Контракт подпишем до начала нового сезона.

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Все комментарии
Sergo_ural
Sergo_ural
вчера в 12:49
Радует одно, что некоторые футболисты с российским паспортом начали отказывать Зениту и думать о своем будущем, не лавка, а играть.
Аксинья
Аксинья
вчера в 10:24
Тут даже пара слов лишние - хватит и одного "ЛЕГЕНДА!!!"
viv
viv
вчера в 10:22
Семака оставили и дальше позориться с "Зенитом Рио-де-Жанейро"
112910415
112910415
вчера в 09:47
патамушто лучше не бывает !
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 09:39
пусть продлевают, но он всё равно не доработает до 30 года потому что он больше не даст тех результатов и команда под его руководством??? ли?... ничего не выиграет ни в этом году не в последующих
НарваФанат
НарваФанат ответ Рыжая Борода (раскрыть)
вчера в 08:58
Даешь вечный контракт !!! Уж тут точно, никто не сравнится ,с мудростью Газпрома..
Инсаров
Инсаров
вчера в 08:06
Болельщики России, стран ближнего и дальнего зарубежья шлют письма, телеграммы, смс в поддержку решения менеджмента "Зенита" и лично господина Миллера о договорённости продления контракта с главным тренером команды "Зенит" господином С.Б.Семаком.
Мой сосед по парадной взял на себя обязательство отослать в праздничные дни четыре телеграммы и три письма в поддержку лучшего тренера РПЛ.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 00:53
Семак и Зенит- навечно!!!
СлаваРоссиев
СлаваРоссиев
вчера в 00:24
Семак на сегодня лучший тренер в РПЛ, правильное решение, ждем 3-ю звезду...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 00:00
цирк бред и маразм
Константин 87
Константин 87
30 апреля в 23:57
Просто тоска😢😢😢
adekvat
adekvat ответ ermak6848 (раскрыть)
30 апреля в 23:00
В какую европу в этом году второе место если удержат хорошо будет. Не будет делов с Семаком.
sir_Alex
sir_Alex ответ ermak6848 (раскрыть)
30 апреля в 22:56
И как же ему с командой туда прорваться? На Т-90М?
ermak6848
ermak6848
30 апреля в 21:23
Осталось Богданычу прорваться в Европу - и показать на что его команда готова..
Алексей Филин
Алексей Филин
30 апреля в 21:03
Забыли добавить "при условии если"
allemz
allemz ответ Шуnя771 (раскрыть)
30 апреля в 20:43
Срочно ее на должность по связям с общественностью))
allemz
allemz
30 апреля в 20:40
Смотрите шире, подписать контракт с Семаком до 2030 года - значит придать мощный импульс развитию Санкт-Петербурга еще на 6 лет! С важной победой!
KT_S_16
KT_S_16
30 апреля в 20:33
Газпрому без разницы кто тренер. Игроков купить не проблема
Шуnя771
Шуnя771
30 апреля в 20:11
А дочку свою, которая не знает что тухлых помидор по определению не бывает, пресс - атташе не взял?
Или тренером зенитовских болбоев)
Ironigor
Ironigor
30 апреля в 20:02
Фрак - Семак !!!)
lotsman
lotsman
30 апреля в 19:48
Коверкать фамилии, прикрываясь интернетом, не говоря это в лицо , подленько как то.
particular
particular
30 апреля в 19:47
А чёё? Дёшево и сердито... Не дёргается, не шелестит и не вздрагивает...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
30 апреля в 19:47
Сокращенно "СБ" , да?
Capral
Capral
30 апреля в 19:45
Зенит называется- "клуб самоубийц" Аминь. Называется- "назло кондуктору пойду пешком"...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Рыжая Борода (раскрыть)
30 апреля в 19:43
Результат в виде неограниченного финансирования дает Миллер. А Семак к этому не имеет никакого отношения. При таком бюджете и составе любой из 7 уволенных в этом сезоне тренеров РПЛ был бы чемпионом. Возможно даже Абаскаль.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
30 апреля в 19:41
Павел, дорогой! Все верно, все в точку. У меня остался маленький вопрос. А не нужно слова "самый модный тренер России" в кавычках писать? Я боюсь мужчины , имеющие реальный вкус в области мужской моды, не так поймут Ваши слова. Хотя при использовании иронического подтекста в повествовании кавычки можно и не ставить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Viollator (раскрыть)
30 апреля в 19:37
А на хрена?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
30 апреля в 19:35
Юра, опущу тебя на землю (не обижайся). Какие еврокубки? О чем ты.? Амбиции Миллера давно уже носят вполне приземленный характер. Это РПЛ и Чемпионство. Усё! Или alles!. А если еще и Кубок прихватят. то страшно даже подумать, що будэ! Поэтому сейчас все силы брошены на ЧР! А в контракте с Семаком предусотрен рост зарплаты в геметрической прогрессии. С учетом того, что все футболисты КС и работники клуба теперь имеют контракты на бесплатное пользование газом. ( Газпром ведь наше все и за отбор очков у Краснодара надо платить!)
Viollator
Viollator
30 апреля в 19:35
Пора Зенит возрождать !
Интерес
Интерес ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
30 апреля в 19:30
Ток же и иной путь развития,если этот обеспечивает результат в доступных турнирах.Доползут до титула,и все будут рады,что в "ожесточённой борьбе" отстоял его,да уже и в финале Кубка уделает условный "спартак"(или "динамо")-ещё один "полутитул есть",потом выходца из низов оприходует,потом Суперкубок...Боже,сколько ночных ваз огребут ! И Питер будет праздновать бурно и широко это событие,отменив даже всякие там "белоночные краснопарусные события",а остальные-злословить
"А пуд как был,он так и есть-шестнадцать килограмм!"
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