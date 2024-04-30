Председатель Совета директоров петербургского «Зенита» Елена Илюхина рассказала о договорённости по продлению контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.
Текущее соглашение между клубом и специалистом рассчитано до лета 2025 года.
С Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договорённость о продлении контракта ещё на пять лет, то есть до мая 2030 года. Контракт подпишем до начала нового сезона.
Мой кумир Серёжа Манекен был в очень подавленном настроении последние дни. Он не смог заказать очередной пиджак в мастерской Romeo Raviolli, это мастерская, в которой пиджаки шьют только из тутового шелкопряда, собранного на склонах горы Фудзияма и только с деревьев, освящённых буддийскими монахами, а шёлк собирают только голые девственницы, конечно же. К сожалению, наплыв китайских олигархов привёл к тому, что очередь на пиджаки была занята до 2599 года, а мой кумир не хочет столько ждать!
Поэтому последние недели самый модный тренер России был очень удручен, можно сказать, в состоянии грогги, и на тренировках он только сидел в углу, смотря в землю, и повторял "проклятые узкоглазые", что, к сожалению, не способствовало результатам.
Я горд, что в такой тяжёлый момент для моего кумира руководство не могло не поддержать его. Я слышал, Миллер срочно потребовал у Медведева купить ещё 15 отборных бразильцев и не подбирать больше лавочников из "Палмейраса".
Хотя теперь мой Серёжа Манекен не сможет блистать на бровке в пиджаке от Romeo Pelmenni, но я уверен, что даже такое препятствие, которое могло других тренеров надолго вывести из себя, с помощью Миллера и Медведева будет преодолено!
Мой кумир Серёжа Манекен был в очень подавленном настроении последние дни. Он не смог заказать очередной пиджак в мастерской Romeo Raviolli, это мастерская, в которой пиджаки шьют только из тутового шелкопряда, собранного на склонах горы Фудзияма и только с деревьев, освящённых буддийскими монахами, а шёлк собирают только голые девственницы, конечно же. К сожалению, наплыв китайских олигархов привёл к тому, что очередь на пиджаки была занята до 2599 года, а мой кумир не хочет столько ждать!
Поэтому последние недели самый модный тренер России был очень удручен, можно сказать, в состоянии грогги, и на тренировках он только сидел в углу, смотря в землю, и повторял "проклятые узкоглазые", что, к сожалению, не способствовало результатам.
Я горд, что в такой тяжёлый момент для моего кумира руководство не могло не поддержать его. Я слышал, Миллер срочно потребовал у Медведева купить ещё 15 отборных бразильцев и не подбирать больше лавочников из "Палмейраса".
Хотя теперь мой Серёжа Манекен не сможет блистать на бровке в пиджаке от Romeo Pelmenni, но я уверен, что даже такое препятствие, которое могло других тренеров надолго вывести из себя, с помощью Миллера и Медведева будет преодолено!