«Зенит» договорился с Семаком о продлении контракта до 2030 года

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30 апреля 2024, 18:43

Председатель Совета директоров петербургского «Зенита» Елена Илюхина рассказала о договорённости по продлению контракта с главным тренером команды .

Текущее соглашение между клубом и специалистом рассчитано до лета 2025 года.