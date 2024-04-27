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Президент РФС: «На заседаниях Исполкома Федун был полезен и активен»

вчера, 14:39

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос о том, состоялся ли у него разговор с Леонидом Федуном на тему того, что бывший владелец московского «Спартака» не принимает участия в заседаниях Исполкома РФС, в состав которого он входит.

Пока не переговорил. Поздравлял его с днём рождения, но тогда не стал поднимать этот вопрос. Спасибо, что напомнили.

Когда Федун принимал участие в заседаниях Исполкома, он был полезен и активен. У Леонида Арнольдовича много идей. Это человек, который провёл в футболе много времени и хорошо знает его изнутри.

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Сп62
Сп62 ответ f27xyw9aaeb8 (раскрыть)
вчера в 21:42
Он тайный советник исполкома.
f27xyw9aaeb8
f27xyw9aaeb8 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:52
Согласен полностью! Хорошо что он это всем сообщил открыто! Какой же он Член Исполкома???
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:25
Убрать Федуна из состава Исполкома.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:56
Единственный вопрос, который тут нужно поднимать - отчислить тех, кто не ходит, а не поздравлять их с днём рождения.
Гость
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