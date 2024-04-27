Президент РФС: «На заседаниях Исполкома Федун был полезен и активен»

Президент Российского футбольного союза ответил на вопрос о том, состоялся ли у него разговор с на тему того, что бывший владелец московского «Спартака» не принимает участия в заседаниях Исполкома РФС , в состав которого он входит.

Пока не переговорил. Поздравлял его с днём рождения, но тогда не стал поднимать этот вопрос. Спасибо, что напомнили.

Когда Федун принимал участие в заседаниях Исполкома, он был полезен и активен. У Леонида Арнольдовича много идей. Это человек, который провёл в футболе много времени и хорошо знает его изнутри.