Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

«Аль-Хиляль» хочет подписать Ришарлисона

вчера, 13:19

«Аль-Хиляль» хочет купить нападающего «Тоттенхэма» Ришарлисона летом.

Клуб теряет терпение к вингеру Неймару из-за его травмы и намерен подписать игрока в атаку.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиВан де Бек вернётся в «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 15:45
СлухиШешко намерен перейти в «Милан»
Сегодня, 14:47
СлухиУортон может перейти в «Баварию»
Сегодня, 14:26
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Атлетико»
Сегодня, 13:47
СлухиЛевандовски останется в «Барселоне»
Сегодня, 13:13
СлухиТен Хаг до сих пор хочет подписать де Йонга
Сегодня, 13:06
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Indzaghi (раскрыть)
вчера в 14:07
Дык после Зенита ещё наверное форму никак не наберёт, да и один в поле не воин)

Там сложные болельщики и могут вывести из строя любого футболиста, в том числе и Малкома. Например:
В начале марта в матче с «Аль-Иттихадом» своей единственный гол в сезоне забил Сауд Абдельхамид, сделав счет 3:1 в пользу клуба Малкома «Аль-Хилаля».
Игроки отправились праздновать очередную победу к трибунам, где болельщики их радости не разделили - начали кидаться стаканами с какой-то жидкостью.
Митрович при этом показал незаурядные способности при ловле этих стаканов (Гугл в помощь)
Так что лишним нападающий не будет...
Indzaghi
Indzaghi ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:56
А что , им Малкома уже недостаточно ?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:27
Аль Хиляль давал шанс Неймару, но...
Кутежи на бригантинах сказались на его физике, а отсюда и травмы...
А нападающий нужен, сколько можно играть в дополнительное время "до забитого"?)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 