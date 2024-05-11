«Аль-Хиляль» хочет подписать Ришарлисона

«Аль-Хиляль» хочет купить нападающего «Тоттенхэма» Ришарлисона летом.
Клуб теряет терпение к вингеру Неймару из-за его травмы и намерен подписать игрока в атаку.
«Аль-Хиляль» хочет купить нападающего «Тоттенхэма» Ришарлисона летом.
Клуб теряет терпение к вингеру Неймару из-за его травмы и намерен подписать игрока в атаку.
Там сложные болельщики и могут вывести из строя любого футболиста, в том числе и Малкома. Например:
В начале марта в матче с «Аль-Иттихадом» своей единственный гол в сезоне забил Сауд Абдельхамид, сделав счет 3:1 в пользу клуба Малкома «Аль-Хилаля».
Игроки отправились праздновать очередную победу к трибунам, где болельщики их радости не разделили - начали кидаться стаканами с какой-то жидкостью.
Митрович при этом показал незаурядные способности при ловле этих стаканов (Гугл в помощь)
Так что лишним нападающий не будет...
Там сложные болельщики и могут вывести из строя любого футболиста, в том числе и Малкома. Например:
В начале марта в матче с «Аль-Иттихадом» своей единственный гол в сезоне забил Сауд Абдельхамид, сделав счет 3:1 в пользу клуба Малкома «Аль-Хилаля».
Игроки отправились праздновать очередную победу к трибунам, где болельщики их радости не разделили - начали кидаться стаканами с какой-то жидкостью.
Митрович при этом показал незаурядные способности при ловле этих стаканов (Гугл в помощь)
Так что лишним нападающий не будет...
Кутежи на бригантинах сказались на его физике, а отсюда и травмы...
А нападающий нужен, сколько можно играть в дополнительное время "до забитого"?)
Кутежи на бригантинах сказались на его физике, а отсюда и травмы...
А нападающий нужен, сколько можно играть в дополнительное время "до забитого"?)